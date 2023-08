Jazmín Catalano: "Ese amor que siento por la música nació conmigo"

Jazmín Catalano, la joven cantante oriunda de la ciudad de Recreo presentó su nuevo trabajo musical, “Un beso y una flor” y nos visitó a los estudios de Cadena Oh!

“Yo siempre digo que ese amor que siento por la música nació conmigo”, se sinceró, la cantante. “Yo no sabía hablar todavía y ya me gustaba la música, me gustaba cantar. Y nada, fue un amor de toda la vida. Y agregó: “A los 8 años, mi familia me acompañó en la decisión de estudiar técnica vocal. Al día de hoy, hace 10 años, que sigo estudiando la misma carrera”.

Por otra parte, Jazmín Catalano, contó de su admiración por Sergio Torres, con quien grabó un sencillo. “Sigo mucho las carreras musicales de muchos artistas como él. Que, primero, tiene un vozarrón tremendo y una trayectoria gigante. Cómo no admirarlo, con tremendo carrerón que tiene. Si obvio, es uno de mis referentes y por eso fue tan hermosa la experiencia, tan inesperada también”.

Escuchá las canciones y la entrevista completa.