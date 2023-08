Cristina Kirchner: "Es un día de muchas emociones personales"

La jornada de votación transcurría este domingo en todo el país con normalidad, sin incidentes y con demoras en algunos casos puntuales que se estaban solucionando, informaron fuentes de la Justicia electoral.

En las seis horas que pasaron desde la apertura de los comicios a las 8 "casi la totalidad de las mesas están habilitadas" en el territorio nacional.

En ese marco, la vicepresidenta Cristina Kirchner emitió su sufragio en un establecimiento educativo de la ciudad de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz.

"Esperé más de una hora, pero no es nada. Este es un lugar particular porque aquí votaba siempre Néstor (Kirchner), y en el gimnasio de esta escuela hicimos el cierre de campaña para la primera gobernación de él, en octubre de 1991", comentó la ex presidenta durante dos mandatos consecutivos.

Finalmente, planteó que "hay que esperar a ver que opina la gente, y después veremos como será la próxima elección".