Los cambios en los hábitos de consumo para enfrentar la crisis

La inflación acumulada que no deja de crecer, los bajos salarios, la devaluación y el aumento de tarifas configuran un escenario explosivo para el conjunto de la población, que tiene que cambiar hábitos de consumo para poder llegar a fin de mes.

"La situación la veníamos informando, los medios nos consultan siempre. No viene de los últimos tiempos, sino que se ha hecho carne hace rato. El consumidor viene recibiendo los números de inflación gobierno tras gobierno. Es una situación compleja, cada movimiento y cada situación golpea directamente a lo que es precio", comentó Sergio López, presidente de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario.

Al respecto, el entrevistado destacó que lo más evidente es una baja en el consumo. "Es una noticia no muy buena y viene de manera sostenida. También se intenta ganarle a la inflación comprando lo que no se necesita. Algunas empresas que son las formadoras de precios toman nota de todo y si un producto se sigue vendiendo, aumentan su precio", explicó en diálogo con Carlos Bermejo en Agenda Rosario por Cadena OH!

"No se puede convalidar cualquier situación e ir a los aumentos. Coincidimos con algunos colegas y nuestra entidad, si bien va a haber un corrimiento de precios anexado a la inflación, también sabemos que la decisión final la tiene el consumo. Vemos con preocupación todo esto. Nuestro sector, los supermercados argentinos, los que dependemos de nuestras estructuras, tenemos una situación difícil. Si el consumidor es el más afectado, después seguimos nosotros", remarcó.

Un segundo cambio es que la gente visita más los lugares de compra porque se lleva lo "justo y necesario". El aumento de combustible y tarifas que se registraron en las últimas horas, impacta de lleno en esas decisiones.

"Pero de nuestro sector no vamos a convalidad cualquier aumento, la mercadería está llegando, la semana que viene tendremos más claridad. Tenemos que acompañar a la industria y los comercios locales. Invito al consumidor a que no se deje influenciar por las publicidades, queremos cuidar el bolsillo de la gente, de la gente vivimos".

"Tenemos que trabajar sobre lo local, los programas de precios a nivel nacional no llegaron al interior. Se habla mucho del federalismo, pero no se concreta. Por suerte tenemos una ciudad muy pujante, donde todos los actores tratan de impulsar y compartir experiencia. Nos cuenta un montón hacerlo, pero vamos a seguir luchando y peleando. Invito a los futuros gobernantes a seguir trabajando en lo local, somos noticias por muchas cosas buenas también", dijo por último.

