"El Estado está ausente en el tema habitacional", afirmó el Colegio de Corredores Inmobiliarios

La Cámara de Diputados aprobó modificaciones en la Ley de Alquileres 27551 que generaron diversas controversias económicas y políticas.

Desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe dieron el visto bueno a la reducción de los contratos de 3 a 2 años y a las actualizaciones cuatrimestrales.

"Sin lugar a dudas esto tuvo una demora de un año y medio. Estos dos dictámenes estaban desde mayo del año pasado y quedaron dormidos. Vamos a lo positivo, tomaron cartas en el asunto los legisladores con algo tan complicado como es el tema habitacional, con nula oferta y mucha demanda para alquileres", remarcó Jorge Pighin, presidente de la entidad.

"Pueda ser que con esta media sanción ahora Senadores se den cuenta de que tienen que hacerlo lo antes posible, porque esto va a traer un retraso e incertidumbre más que antes. Muchos propietarios quieren esperar a que se aprueben las modificaciones".

Respecto a las modificaciones, Pighín destacó que las planteaban desde hace mucho tiempo. "Es lo que el mercado venía exigiendo desde las dos partes. Antes se podía saber cuánto se iba a pagar, pero con esta nueva ley es imposible. A partir de septiembre el ajuste será de 112,96 para los contratos vigentes".

"Ayer todo lo que fue el oficialismo votó en contra y la oposición votó a favor. Si seguimos cambiando figuritas y no quieren ver la realidad existente, allá ellos. Si sumamos que el Senado este año sancionó sólo una o dos veces, no está pensando en las necesidades de la ciudadanía sino en las suyas propis y en su propio ego", apuntó con dureza en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Responsabilidad del Estado

"Esto se politizó tanto por parte de algunos sectores sociales, pero tendrían que haberle reclamado al Estado que ponga en funcionamiento el capítulo 3 de la ley 27551, que son los alquileres sociales. Son para las personas que no pueden cumplir con los requisitos o viven en la calle, y el Estado debía garantizarles vivienda".

"Siempre la culpa es del propietario, pero el Estado está ausente. Si consideramos los últimos 50 años el aporte del Estado para vivienda no llega al 7 por ciento de las necesidades y el resto es del privado. Con esta inflación los créditos hipotecarios no existen, es muy difícil", dijo por último.

Escuchar también audio completo: