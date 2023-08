Pablo Javkin y Juan Monteverde protagonizaron un intenso debate

Pablo Javkin y Juan Monteverde se enfrentaron en un debate de candidatos a intendente en Rosario. El debate se desarrolló en los estudios de El Tres y duró una hora, en la que ambos candidatos expusieron sus puntos de vista sobre seguridad, transporte, obras y desarrollo urbano, así como estrategias para el crecimiento de la ciudad.

El intercambio fue intenso y en ocasiones elevó la temperatura más allá de lo esperado. Con Sergio Roulier como moderador, los candidatos expusieron sus argumentos y se produjeron momentos de tensión.

La seguridad fue uno de los temas más ásperos del debate. Monteverde planteó que hay una crisis de autoridad en la ciudad y que un intendente puede hacer mucho más para abordarla. Javkin, por su parte, criticó la alianza de Monteverde con el kirchnerismo y señaló que la solución no está en los responsables de los problemas actuales.

En otros ejes temáticos, Monteverde se mostró desde una perspectiva de innovación y creatividad, mientras que Javkin resaltó los resultados concretos de su gestión y acusó a Monteverde de ser un opositor irresponsable.

Como a lo largo de la campaña, el dirigente de Ciudad Futura buscó dejar a Javkin en el lugar del gobernante que no se hace cargo y trata de tirar la pelota hacia los otros niveles del Estado.

Javkin contraatacó y machacó con la alianza de Monteverde con el peronismo. “Decidiste unirte con el kirchnerismo, con Perotti. Eso es lo que hay que dejar atrás. Esto no se arregla con los que nos trajeron a este desastre, con los responsables que Rosario no tenga policía”, disparó el alcalde.

También hubo guiños hacia distintos segmentos del electorado que pueden resultar decisivos en una elección que, reconocen desde ambos campamentos, está palo a palo. Monteverde tocó la memoria emotiva del votante socialista al rescatar el plan de descentralización de Hermes Binner. Javkin dio una señal hacia el cuadrante del centro a la derecha: criticó la creación de nuevas empresas públicas y subrayó: “Trabajo, no piquetes, no planes, no estatizar”.

Ambos candidatos estuvieron acompañados por sus equipos y, en general, se mostraron satisfechos con el desarrollo del debate, resaltando la necesidad de este tipo de encuentros en la campaña electoral.