El diputado Juan Martín pidió "orden, reglas claras y previsibilidad" para la Argentina

El diputado nacional Juan Martín, integrante de la bancada de Juntos por el Cambio, insistió en que la Argentina “necesita orden, reglas claras y previsibilidad”.

A su vez, en una entrevista con Cadena Oh!, el legislador santafesino del espacio político que lidera Patricia Bullrich, hizo un breve balance de estos años en la Cámara de Diputados de la nación. “Es una experiencia muy enriquecedora. Me parece que con nuestros defectos y nuestras dificultades, logramos representar esas ideas y valores por los cuales los santafesinos nos eligieron en 2019. Hoy nos encuentra con la responsabilidad de construir alternativas en medio de un proceso electoral y transformar todo ese ejercicio de la oposición en un programa político”, indicó Martín. Y agregó: “Estamos haciendo el esfuerzo para poder canalizar toda esa frustración, esa bronca, ese enojo tan legítimo que hay en la Argentina, porque las cosas no andan bien, no se encuentran soluciones a los principales problemas. Entre ellos está el tema del acceso a la vivienda”.

Alquileres y viviendas

Con respecto a ese tema, expuso su visión sobre el mercado de alquileres, y destacó el proyecto de ley de su espacio político, que obtuvo media sanción. “Lo que nosotros sentíamos en materia de alquileres era que la legislación agregaba dificultades. En la Argentina tenemos muchos problemas, pero tenemos una inflación arriba de los tres dígitos. Entonces, lo que sucede con los alquileres es lo que vemos todos los días cuando vamos al supermercado, cuando llevamos a los chicos a la escuela, ahí está el problema de la inflación. Y no es una excepción el mercado de alquileres. Lo que sí es cierto es que la legislación que se aprobó en el año 2020 trajo problemas adicionales. Un plazo demasiado extenso de 3 años y un mecanismo de actualización que, muy lejos de la realidad, terminó produciendo que se reduzca la oferta de inmuebles para alquiler”, explicó.

Y sumó: “Con este paso pretendíamos llevar adelante la derogación de la ley para dar una respuesta clara, contundente y nítida en este sentido. Pero encontramos un punto intermedio, porque los dos puntos que mencioné, tanto el mecanismo de actualización como el plazo, están resueltos en nuestro dictamen de ley en el proyecto que se terminó aprobando. Y esperamos que el Senado lo pueda tratar porque no puede seguir el Senado con la agenda del caso de impunidad y las causas de corrupción de la vicepresidenta de la Nación”.

Por otro lado, hizo una reflexión del sentir de los jóvenes con respecto a las perspectivas de poder tener una vivienda propia. “Cada vez nos conformamos con menos, mi generación ya no sueña con adquirir una casa propia. Lamentablemente, la expectativa que manejamos es que podamos ahorrar toda la vida para poder juntar para una propiedad chiquita, una pequeña inversión. Y ahora las generaciones más jóvenes, que tienen menos de 30 años, no están pudiendo ni alquilar”.

En este sentido, mencionó: “No tenemos una expectativa de poder tener certeza, previsibilidad para poder desarrollar nuestro plan de vida en la Argentina. Eso es lo que hay que reconstruir con determinación y ese es el mandato que tenemos. Lo que nos guía a seguir empujando una propuesta alternativa de Juntos por el Cambio, con la figura de Patricia Bullrich, para construir una Argentina previsible, con orden y cambio, pero sin caos”.

El proyecto de Juntos por el Cambio

Analizando qué tiene que hacer Juntos por el Cambio de cara a las elecciones generales para poder encausar el descontento popular, el diputado afirmó que “los vecinos miran las propuestas, los liderazgos. Muchas veces son las grandes causas que logran generar movilización, épicas, enamoramiento, la que vuelca al electorado. Pero es importante que se la acompañe con la solidez de un programa político. Así funcionan los gobiernos, sobre todo los que creemos que no se necesitan liderazgos mesiánicos para sacar a la Argentina adelante; justamente equipos sólidos, consolidados, donde uno tiene sus responsabilidades y competencias, con un liderazgo político que es que él puede aportar Patricia Bullrich al país en ese momento."

"Hay una decisión inquebrantable de ir contra las mafias, contra los aprietes que nos siguen condicionados y nos dejan seguir avanzado en Argentina", completo Martín.

Escucha la entrevista completa acá