Alex Caniggia trató de "lacra" a Mariana Nannis

Una nueva pelea se desató en el clan Caniggia-Nannis. Esta vez apareció Alex Caniggia desde sus redes haciendo un enardecido descargo contra su madre, Mariana Nannis, por desalojarlo del departamento en el que vivía, pocos días antes de que su pareja, Melody Luz, diera a luz a su primer hijo.

“Mi vieja, la lacra, me echó del departamento. Escuchen bien la historia. ¿Qué opinan?”, puso, enojadísimo contra la polémica mediática. “Storytime de cómo mi vieja me echó del departamento. Lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice ‘voy para allá’. Listo. ‘¿A qué venís?’. ‘El divorcio con tu viejo’. Listo, perfecto”, contó, a cámara.

“Me llama y me dice ‘en tres días llegó, tenés que irte del departamento’. Tenía a mi mujer embarazada, iba a parir la siguiente semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los diez días. ¿Qué hizo? ¡Me echó del departamento!”, relató, sobre el hecho que se dio pocos días después del nacimiento de su hija Venezia.

“Le dije ‘te alquilo el departamento’ porque mi mujer estaba embarazada y ya venía la beba. ¡Me echó! Nos reputeamos. Le dije ‘¡metete el depa en el orto!’. Me mudé. A todo esto lo peor de todo fue que cuando vino nunca vivió en el departamento y no solo eso”, reveló, sobre la tremenda discusión que tuvieron.

“Yo venía pagando las expensas y cuando me echa, el abogado inútil que tiene lo llama a mi representante, El Foca, que le dice ‘¿che, Alex puede seguir pagando las expensas?’ y yo, me quedé como ‘what!’”, contó el conductor de Los desconocidos de siempre, quien también está enfrentado con su padre Claudio Caniggia.

Pero no fue todo. “Aparte, ni siquiera se preocupó por ver la panza, por ver a su nieta. Ni siquiera me felicitó, la felicitó a mi mujer. Nació y ella estaba acá. Ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre”, se lamentó, enojadísimo. “Esto no se lo voy a perdonar nunca en mi vida. Para mí ya no existe. Le hice la cruz”, cerró, muy duro contra su madre.

