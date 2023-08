Pliegos rechazados: piden “evitar una crisis” del sistema de Justicia Penal

La Legislatura de Santa Fe aprobó la semana pasada apenas 15 de 32 pliegos correspondientes al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y solo 4 de 16 pertenecientes a defensores del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP).

La puja entre oficialismo y oposición marcó gran parte de la previa de la Asamblea Legislativa, cuyo quórum necesario para sesionar estuvo en duda hasta último momento. En ese marco, las asociaciones afines a fiscales y defensores habían expresado públicamente su preocupación ante los rumores que sobrevolaban en el microclima político-legislativo.

Desde el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal habían planteado que los 16 pliegos que se encontraban en tratamiento revestían una “gran importancia para optimizar el funcionamiento del sistema de justicia penal y brindar una defensa eficaz”, por lo que alentaban el tratamiento.

A una semana de la sesión legislativa, desde el SPPDP manifestaron cierta desazón ante la incertidumbre de no contar con funcionarios que ocupen los cargos que quedaron “vacíos” desde hace ya algunos meses, algo que torna más complejo el trabajo hacia adentro. Por ello, también han considerado “oportuno” que vuelvan a enviarse los pliegos para su correspondiente tratamiento.

La defensora general, Dra. Estrella Moreno Robinson, planteó al respecto que “si bien se aprobaron cuatro pliegos de los 16 que fueron enviados, dos de ellos son de dos defensoras que ya se encuentran en el sistema, que ascienden al cargo de defensora pública. En realidad no ingresan personas nuevas, hablamos de cargos que han quedado vacantes, no hablamos de cargos nuevos, hablamos de 12 cargos que se produjeron vacantes porque las personas se jubilaron, hubo dos defensoras fallecidas, hubo personas que pasaron a otras partes del sistema o simplemente abandonaron sus cargos. Entonces hablamos de cargos vacíos, hablamos de lugares vacíos, hablamos de una necesidad que teníamos para dar un servicio eficiente de contar con esas personas y hoy no los tenemos con nosotros”.

“Estos 14 nombres que no los tenemos con nosotros, en definitiva entonces eran 14 personas que iban a cubrir cargos que ya estaban en el sistema. Son cargos que previó la ley 13.014 al comienzo del sistema y que se vaciaron, que quedaron vacantes o sea son cargos creados por ley cuando empezó este nuevo sistema de Justicia Penal”, explicó la titular del SPPDP en diálogo con Sin Mordaza y Cadena Oh!.

Además, recordó que “la selección de estos postulantes fue una selección muy larga que se hizo en el Consejo de la Magistratura, con un jurado que tenía una amplia representación. Se anotaron casi 250 postulantes, 125 rindieron una prueba a lo que nosotros llamamos oposición, que es una prueba escrita, se evaluaron sus antecedentes, luego se hizo una entrevista personal, luego un examen psicotécnico a cada uno de ellos y de allí se elaboró el orden de mérito para seleccionar los pliegos que se enviaron a la Legislatura. Este concurso empezó en septiembre de 2021, no es un concurso que se hizo ayer, es un concurso que llevó muchísimo tiempo y donde no impugnaron a estas personas, no hubo impugnaciones en la Legislatura ni al concurso ni a las personas, entonces nosotros realmente esperábamos que fueran aprobados esos pliegos”.

¿Cómo impacta esto en el trabajo del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal?

“El impacto yo creo que es a todo el Sistema de Justicia Penal, pero como siempre sucede es a la Defensa a quien está afectando de una manera mayor, ya que de los fiscales se aprobaron el 40% de los pliegos, y de la Defensa un 25%, creando mayor disparidad entre la Fiscalía y la Defensa. Nuestra institución, si no da defensa, no puede coayudar a un sistema de Justicia Penal de calidad. La calidad del sistema la da las audiencias públicas llevadas a cabo de una manera correcta, donde el fiscal acude personalmente, presenta sus alegatos y la defensa debe hacer lo mismo habiendo estudiado el caso, habiendo recibido versión de su imputado, habiendo evaluado alternativas a cualquier pedido que se haga por parte de la fiscalía. La Defensa hace grandes esfuerzos para participar de todas las audiencias”.

A partir de esta realidad, ¿donde radica la complejidad en el trabajo de los defensores?

“En Santa Fe el número de causas que tiene cada defensor es mayor a 700. Y tienen -cada uno- más de 20 personas privadas de libertad, eso implica que tienen 20 casos donde las personas están en prisión y mientras tanto hay que resolver qué se hace con esa causa. Y algo más voy a decir, la primera circunscripción tiene más de 3.000 personas en ejecución de pena, 1.100 aproximadamente están condenadas cumpliendo pena en el Servicio Penitenciario y también esas personas tienen que recibir asistencia. Hay 3 defensores de ejecución que se hacen cargo de todas estas personas, van a las audiencias del régimen de progresividad, pero no sólo es ir a la audiencia, es ver en qué situación están las personas que están alojadas en el Servicio Penitenciario, ver qué posibilidades se les puede brindar para que tengan una reinserción. Entonces hablamos de números muy grandes”.

Entonces, ¿la defensa puede cumplir con brindar defensa eficaz y de calidad?

“El peligro es que se resienta el servicio, acá en Santa Fe esperábamos a tres defensores más para esta circunscripción, y por supuesto que el defensor regional ya tuvo que cambiar todos sus planes de trabajo, tiene que replanificar. Nosotros luchamos para que no se resienta al servicio, pero por eso luchamos también para tener los recursos necesarios, y los defensores necesitan realmente tiempo para preparar sus defensas, para trabajar, y por eso con tantas causas es muy difícil, se hace todo, pero es muy difícil, y pedimos por ello que estos pliegos se reenvíen, que cuando haya nuevas autoridades lo tomen en cuenta y que prontamente se cubran los vacantes”.

¿Usted cree que está en crisis el sistema de Justicia Penal?

“Yo no quiero que caiga en crisis y por eso apelo y espero que muy prontamente se den los nombramientos de estas personas, yo creo que hay que evitar una crisis. El Sistema de Justicia Penal lo hacemos entre todos los actores, por eso hay que evitar que haya disparidad de armas en este caso, yo creo que la que queda en peor condición es la Defensa”.