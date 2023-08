Facundo Ambrosioni quiere la custodia de su hijo ¿qué dijo More Rial?

En defensa de Morena Rial, el letrado Alejandro Cipolla denunció a Facundo Ambrosioni por no permitirle a la joven ver a su hijo, Francesco Benicio.

“¡Es lamentable que More Rial esté padeciendo semejante salvajada por parte del progenitor de su hijo, el cual lo tiene retenido sin que ella pueda verlo! ¿La Justicia de Córdoba? ¿Siempre miramos para el otro lado?”, se había quejado el abogado en sus redes.

En este contexto, el futbolista admitió que desde hace tiempo está luchando por la custodia de su hijo con su ex. Contundente, explicó por qué no quiere que el nene viva con su mamá.

“No cuentan la parte que no les conviene a ellos. No quiero que vuelva con ella por la vida que estaba llevando Fran. Estaba corriendo muchos riesgos con Morena. Hace tiempo vengo luchando por esto”, aseguró Ambrosioni a TN Show, sin dejar lugar a dudas.

¿Qué pasa con Morena Rial?

“‘Quiere alegar que More tiene problemas emocionales para (declarar) una insanía como hizo la otra vez, por eso dice todo el tiempo ‘quiero proteger a mi nieto’”, cerró la panelista. Ciudad se comunicó con Facundo sobre este supuesto complot, y él salió a dar la cara.

“Esto, como siempre, es tema de Jorge y Morena. No me metí antes, menos me voy a meter ahora. Yo tengo mi vida y la de ellos son problemas que tendrán que resolver en su familia”, dijo, desligándose de la polémica, antes de hablar del pequeño Francesco.

“La verdad que estoy muy preocupado por la vida de mi hijo. Cuido a mi hijo y solo busco el bienestar de él, que tenga una vida sana, una rutina, amor, contención, y, sobre todo, una educación y una enseña. Por esto mismo es que vengo luchando la tenencia de mi hijo”, reveló.

Fuente: Ciudad Magazine