El intercambio comercial con Brasil se desaceleró en agosto y acumula un déficit de US$4.475 millones

De acuerdo a los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2571 millones en el octavo mes del año, un 10,7% inferior al valor obtenido en igual período de 2022, cuando había sido de U$S 2877 millones. Asimismo, el intercambio cayó un 1,2% con respecto a julio pasado, debido a la baja de las importaciones en un 10,6%, pese al incremento de las exportaciones en un 14%.

De esta manera, el saldo del mes de agosto fue deficitario en US$292 millones producto de ventas al vecino país por US$ 1139 millones y compras por US$1431 millones.

El comercio entre ambos países acumula en los primeros ocho meses del año un saldo negativo para la Argentina por U$S 4475 millones. Vale señalar que las exportaciones disminuyeron 5% entre enero y agosto de 2023 con respecto a los ocho meses de 2022, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron un 20,4% en el mismo período.

Las ventas argentinas a Brasil cayeron en agosto de 2023 un 13,3% con respecto a agosto de 2022 (quinto mes consecutivo de baja) al sumar U$S 1139 millones, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de U$S 1431 millones y mostraron una baja interanual del 8,4%. Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit de U$S 292 millones (octavo mes consecutivo).

Es importante destacar que Brasil es el principal socio comercial de Argentina, relación que históricamente mostró saldos deficitarios debido a que las importaciones desde aquel país suelen ser estratégicas para nuestro tejido productivo.

La caída interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en agosto (13,3%) correspondió principalmente a la baja de vehículos automotores para el transporte de mercaderías, motores de pistón y trigo y centeno no molidos, mientras que la baja interanual de las importaciones argentinas (8,4%) se explicó principalmente por la baja de vehículos automotores de pasajeros y energía eléctrica.

Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 5021 millones) y Estados Unidos (U$S 3208 millones) y Alemania (U$S 1239 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 9343 millones) y Estados Unidos (U$S 3369 millones).

La semana pasada en la visita del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, a Brasil y tras su encuentro con el presidente de aquel país, Lula Da Silva, y el ministro de economía, Fernando Haddad, se anunció un acuerdo garantizado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), por 600 millones de dólares para asegurar las importaciones de productos brasileros a Argentina.

"Encontramos un mecanismo superador para el sector automotriz y alimenticio, que están sumamente integrados. A partir de un trabajo de Hacienda de Brasil, del BNDES, de Banco do Brasil y del ministerio de Economía de Argentina, con el apoyo y garantía del Banco de Desarrollo Latinoamericano (la CAF), mediante un instrumento de financiamiento de las exportaciones de Brasil a Argentina por 600 millones de dólares", detalló el candidato de Unión por la Patria, informó Noticias Argentinas.