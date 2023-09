Fernando Burlando podría embargar a Claudio Paul Caniggia

Fernando Burlando renunció a representar legalmente a Claudio Paul Caniggia en las causa civiles que tiene con su ex, Mariana Nannis, le exigió el pago de sus honorarios o lo embargaría.

Paula Varela adelantó en su cuenta de X los documentos judiciales, en los que se puede comprobar que el reconocido abogado formalizó el abandono de sus deberes como representante de Caniggia y lo intimó a pagarle en un plazo de 10 días el dinero correspondiente por sus honorarios profesionales.

En el 'Run run del espectáculo' (Crónica), dieron a conocer un audio de la mediática, donde dispara contra su expareja y opina sobre su situación. “Es como si le hubiesen comido al rey, y al rey no te lo pueden comer nunca en el ajedrez”, expresó la madre de Alex y Charlotte.

Y posteriormente, dando a entender que Caniggia perdió una pieza clave en su defensa, ya que no cuenta más con Burlando, sumó: “Se ve que no juega mucho al ajedrez, es un idiota, ¿qué podemos esperar de un idiota? O sea, un agresivo, idiota, golpeador, violador. Si no fue preso hasta ahora fue porque estaba Fernando Burlando atrás, o sea, poniendo todo al frente”.

Para finalizar, sostuvo: “Ahora van a salir los peritos, va a salir la jueza… Ahora está en el horno, ahora está en el horno con papas”.

Por otro lado, lo único que se sabe sobre el nuevo equipo legal de Claudio Paul Caniggia es que, una vez que le dio a conocer al tribunal que los abogados Fernando Burlando y Alejandro Díaz ya no lo defenderían, también confirmó que fueron reemplazados por José Vera y Juan Esteban Meyer.

