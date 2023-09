Tenso cruce entre Patricia Bullrich y militantes del barrio Emerenciano Sena en Chaco

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, fue este lunes al Barrio Emerenciano Sena de Resistencia, donde tuvo un tenso cruce con un grupo de militantes, que le impidieron el ingreso.

El episodio sucedió esta mañana, antes de una conferencia de prensa que la referente del PRO dio pasadas las 10 en el salón Casablanca del Hotel Amérian, junto al flamante gobernador electo de Chaco, Leandro Zdero y su compañera de fórmula, Silvana Schneider.

Leer también: Elecciones 2023: el escrutinio definitivo achicó la diferencia entre Milei, Bullrich y Massa

Bullrich lo relató a los medios de esta manera: “Me encontré con un grupo de gente que me saludó muy amablemente, un grupo que estaba muy contento de que Leandro y Silvana hubiesen ganado porque decían que iban a poder vivir mejor. Pero había otro grupo, que evidentemente todavía estaba alineado, que me dijo: ‘Acá no se puede pisar’. A lo que yo les respondí: ‘No hay un milímetro de la Argentina que yo no pueda pisar’”.

Más tarde, un video que comenzó a circular en redes, dejó expuesta la situación. En la secuencia, que encabeza esta nota y que dura poco más de dos minutos, se la ve a la candidata a Presidente llegar al barrio Emerenciano, ubicado en las afueras de Resistencia sobre el margen sudoeste de la capital provincial.

Escoltada por unos asistentes, la ex Ministra de Seguridad avanza a paso firme. De fondo se escucha la voz de una mujer que le dice: “Hasta ahí nomás, señora. Con mucho respeto”.

El diálogo siguió así:

- “Yo soy libre de poder andar en mi Patria como quiero”, dijo Bullrich.

- “Sí, pero acá no”.

- “Usted no es dueña de un barrio”, insistió la referente del PRO.

- “Nosotros hicimos este barrio”.

“Yo respeto que ustedes hayan hecho este barrio, pero ¿sabés qué? Este barrio es de todos los argentinos. Yo me a sacar foto acá porque quiero denunciarlo al asesino de Emerenciano Sena”, aseguró Bullrich.

“Usted también es una asesina y está libre. ¿Dónde está Santiago Maldonado? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Usted no tiene nada que hacer acá: raje”, le contestaron entre varias mujeres.

- “Maldonado, Maldonado, Maldonado... Ustedes quieren ser dueños de la Argentina”.

-“No, de nuestro barrio somos dueños. No venga a provocar a la gente trabajadora acá”.

-“No vengo a provocar, vengo a sacarme una foto”, replicó Bullrich.

-“Por favor, señora. Vaya a sacarse fotos con los que la votaron, nosotros no la votamos”.