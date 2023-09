Copa Davis: Serbia con Djokovic a la cabeza se medirá ante Gran Bretaña en los cuartos de final

Serbia, con el número uno del tenis mundial masculino, Novak Djokovic, enfrentará a Gran Bretaña en los cuartos de final de las Finales de la Copa Davis 2023 a jugarse a finales de noviembre en Málaga, España, según lo determinó el sorteo efectuado por la Federación Internacional de Tenis (ITF).

En ese contexto, el sorteo efectuado por la ITF en Londres determinó el cruce entre Serbia y Gran Bretaña, con Djokovic de un lado y Andy Murray del otro, mientras que el vencedor se cruzará en semifinales con el ganador de la llave que dirimirán Italia y Países Bajos, consignó la agencia de noticias AFP.

Por su parte, Canadá, el campeón vigente de la Copa Davis, jugará ante el sorprendente Finlandia en los cuartos de final.

¡Así se jugará las Final 8⃣ en noviembre!

🇨🇦 Canadá vs. Finlandia 🇫🇮

🇨🇿 Chequia vs. Australia 🇦🇺

🇮🇹 Italia vs. Holanda 🇳🇱

🇷🇸 Serbia vs. Gran Bretaña 🇬🇧

El calendario de las Final 8 de Málaga se publicará en las próximas semanas.#CopaDavis #DavisCupFinals

— Copa Davis (@CopaDavis) September 19, 2023