Nueva información sobre la salud de Antonio Gasalla

Antonio Gasalla sufre desde el 2020 una afección en su salud mental que ha ido, desde entonces, afectando progresivamente su capacidad cognitiva y su juicio. Por esta razón, Marcelo Polino se ha convertido en un vocero de la familia para contar detalles de la salud de su amigo.

En esta ocasión, sorprendió la revelar en Intrusos (América) que "Antonio está internado en este momento". Se debe a "un problema estomacal pero está bien".

De todas maneras, "mañana va a volver al lugar donde está siendo rehabilitado pero está acompañado por su familia". Y aclaró: "Es un tema digestivo que se venía tratando".

El domingo 9 de julio, APTRA homenajeó a Antonio Gasalla durante la ceremonia de los premios Martín Fierro y, pese a que él no pudo estar presente, semanas después recibió la estatuilla.

Marcelo Polino, íntimo amigo del actor, subió a sus redes sociales una emotiva foto que se viralizó de inmediato: Antonio Gasalla desde la clínica donde se encuentra, junto a su premio Martín Fierro en la mano.

Qué le pasó a Antonio Gasalla

“Respecto al tema de Antonio, estoy preocupado y ocupándome, tratando de acompañar a la familia en un momento difícil. Se han dicho cosas que no son ciertas”, explicó Marcelo Polino en Socios del espectáculo (El Trece), a comienzos de junio del corriente año.

"No, no está en un geriátrico. Continúa internado en el mismo lugar, continúa con estudios. De hecho, su sobrino Fernando, que tanto se habla de su entorno, de si lo cuidó o no, pidió una licencia de un mes y se internó con él en la clínica”, aclaró el jurado del Bailando 2023 (América) frente a las diferentes versiones que desmentían que su familia se estuviese haciendo cargo.

Finalmente, Marcelo Polino concluyó con respecto a la salud de Antonio Gasalla: "Después va a haber una derivación a un lugar especializado en su patología. Él necesita cuidados especiales que no puede tener ni en su casa ni en un hogar donde hay abuelitos que están bie

Fuente: Exitoina