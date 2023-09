La provincia presentó la Unidad de Medicina Fetal de Hospital Cullen

El Ministerio de Salud presentó la Unidad de Medicina Fetal en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe. En ese marco, la subsecretaria de Equidad, Romina Carrizo, detalló que el área está “pensada para poder realizar un diagnóstico oportuno, sobre todo en Cardiopatías Congénitas, que es una de las patologías más conocidas y lo hemos charlado en el hospital Alassia que es donde tenemos la mayoría de las patologías congénitas”.

Asimismo, la funcionaria destacó: “Habíamos logrado que se pudieran realizar las cirugías cardiofetales acá y hoy contamos con una articulación que lleva a un diagnóstico oportuno, una derivación si se requiere, que garantiza un mejor acceso. Esto implica además una capacitación constante y equipamiento de última generación”.

Por su parte,el director del hospital, Bruno Moroni, explicó que “hace mucho tiempo venimos trabajando y ser parte de la red nacional implica un avance tanto en recurso humano como tecnológico, para realizar el diagnóstico adecuado previo y tener la respuesta para cada paciente” y agregó que en esta oportunidad “estamos muy contentos porque hoy contamos con expositores de gran trayectoria como el Dr. Carlos Arias”.

A su turno, el jefe del Servicio de Obstetricia, Carlos Arias, agregó que “está unidad va a articular con un sistema nacional que es la red nacional de medicina fetal lo que va a permitir una interconsulta adecuada, capacitación y posibilidades de realizar algunos tratamientos”.

Además, el profesor de la UBA y especialista en medicina materno fetal y presidente de la Red Argentina en Medicina Fetal, Mario Palermo, agradeció la presencia del vicepresidente de la Red Argentina de Medicina Fetal, Daniel Aguirre y recordó el trabajo previo que implicó llegar a este momento en el cual se puso en funcionamiento el área. “Hace muchos años que con Carlos (Arias) venimos trabajando en investigaciones para lograr el progreso porque conocemos el inicio del proyecto hasta poder ver esto hoy con pacientes y trabajando en screening. Yo no me imaginaba que me iba a encontrar con una provincia tan evolucionada y con tantas ganas de trabajar en maternidad infantil”, afirmó.