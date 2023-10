Carolina Losada: “Milei es parte del plan B del kirchnerismo”

La senadora nacional, Carolina Losada, habló de los principales temas de la agenda política nacional y provincial. Además, hizo mención al escándalo de Martín Insaurralde en Marbella.

Al aire de Cadena Oh!, Carolina Losada se expresó sobre la restitución de la jueza Figueroa. “Tenemos un presidente fantasma, una jueza fantasma o jueza okupa, como la llamó Luis Naidenoff. Lo que tenemos que saber los argentinos, más allá de lo previsible de que Alberto Fernández firme obedientemente, es que la jueza Figueroa no va a volver a ser jueza. Esto ahora tiene que pasar al Consejo de la Magistratura y después a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema ya adelantó cuál era su posición”. Y finalizó la idea: “Todo esto es parte del relato kirchnerista, no debemos preocuparnos por esto. Ana María Figueroa no va a ser jueza, más allá de todo el montaje teatral que hayan querido armar”.

Consultada por el motivo de por qué cree ella que Milei cambió de estrategia y ahora busca polarizar políticamente con Patricia Bullrich, dijo: “Patricia está creciendo mucho. Es la única que tiene un proyecto real y sólido. De Massa olvídate, nos quiere hacer creer que va a hacer, como presidente, las cosas que no hizo como ministro. Hoy el presidente efectivo es Massa y lo que está haciendo es terrible. Por otro lado, lo tenés a Milei que arranca enamorando a un montón de gente con un montón de proyectos que después no son los reales”.

Y prosiguió: “Hace unos años él contó que lo de la dolarización era imposible en Argentina, entonces ahora nos está vendiendo humo, nos está mintiendo en la cara. Habló después de venta de armas y luego dijo ‘no quise decir tampoco eso’; habló de venta de niños, de órganos, de explotar el Banco Central, pero ya nombró a alguien y dijo que no lo va a hacer ahora, entonces date cuenta del humo que nos vendió. Milei es humo, es parte de lo que está mal. Milei es parte del plan B del kirchnerismo”.

Provincia

La senadora también tuvo la oportunidad de hablar de la política provincial. Tras la confirmación de Santiago Mascheroni como secretario de Justicia, Losada afirmó: “Lo de Santiago Mascheroni es una gran incorporación. Es alguien de nuestro sector, alguien que me representa porque es una persona idónea, sino también honesta. Tiene mucha experiencia y sabe hacer las cosas bien”.

Por otro lado, dejó en claro que desde su rol institucional como senadora va a estar apoyando a la provincia. “Yo quiero que le vaya bien a la provincia. Lo que quiero es que mi provincia salga adelante. Yo me metí en la política para aportar. Quiero que le vaya bien a Pullaro”.

Marbella Gate

“Yo no puedo creer que sean tan pornográficos a la hora de mostrar dinero que no se sabe ni de dónde salió. Pornográfico no me refiero a las imágenes que salieron que no son pornográficas. Vos podés ganar guita, pero una persona que se dedicó toda la vida a la función pública y todos conocemos los sueldos de la función pública, pueda gastar 12 mil dólares por día en un barco, dar esos regalos tan caros”. Y subrayó: “Me parece perfecto que le tengan que rendir cuentas a la Justicia, sabiendo de dónde sacó la plata para todo eso y mucho más. Y también cada una de las personas. Si ella pagó todo como dice, que diga de dónde la sacó”.

“Yo creo en la ejemplaridad de la política. Argentina necesita políticos que tengan conductas ejemplares. Patricia Bullrich no es solo una persona honesta, sino que es una persona austera. Puede dar esa ejemplaridad que necesitamos”.

