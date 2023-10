Día de la Educación Vial: "Hay poco sentido común y poco apego a la vida"

Este jueves 5 de octubre se conmemoró el Día de la Educación Vial, una efeméride ligada a un tema que tiene muchas deficiencias y que continúa dejando heridos y víctimas en todo el país.

"Suena una burla el día de la educación vial", comentó Fabián Pons, presidente del Observatorio Vial Latinoamericano. "Si bien por ley es obligatoria, no se cumple. Debería hacerlo el Estado, pero no cumple su rol; lo hace más el privado de manera filantrópica. El Estado se tiene que hacer cargo de la parte educativa, hay una falencia enorme de los temas viales", remarcó.

"En materia de educación vial, el Estado en sus tres niveles tiene que estar en contacto con los mejores pedagogos del tema. En Santa Fe se dieron acciones que la verdad si no fuese una tragedia, era para ponerse a reir. A chicos de 13 años les enseñaban señales de tránsito y no saben leer. Hay que consultar a los mejores pedagogos que uno pueda consultar en este tema. Si queremos cambiar la pérdida de valores culturales, tenemos que tomar otras decisiones", replicó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Como primera medida hay poco sentido común y poco apego a la vida. Hay poco conocimiento de las normativas del tránsito y cero control dinámico. Los controles electrónicos son cazabobos, es necesario el control efectivo, con inspectores. ¿Cómo vamos a pedir cumplimiento si todo es letra muerta?", reflexionó.

Por último, para el entrevistado, el gran problema es que quien tiene que generar estas condiciones, es el Estado, pero "no tiene gente idónea. Son punteros políticos que se les dan cargos a cambio de votos. En general pasa eso, hay honrosas excepciones, pero mayoritariamente no. Basta con preguntar qué formación académica tienen las personas que están a cargo de las áreas de tránsito y seguridad vial".

