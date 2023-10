La Agencia Provincial de Seguridad participó del operativo especial realizado por la Fiesta de Disfraces en Paraná

La Agencia Provincial de Seguridad (APSV), a través de la Policía de Seguridad Vial, coordinó un operativo de control de alcoholemia, documentación y medidas de seguridad vial en el marco del desarrollo de la Fiesta de Disfraces de Paraná, que congrega a miles de jóvenes provenientes de diferentes lugares del país y que se realizó el sábado 7 de octubre.

La directora de la APSV, Ing. Antonela Cerutti, resaltó que “en estos controles se evidencia el trabajo en la educación y formación que llevamos a cabo desde la Agencia, donde no se busca que los jóvenes no se diviertan, sino que al contrario, puedan disfrutar responsablemente de una hermosa noche y llegar sanos a sus hogares. El trabajo no solo es controlar a los conductores, sino que también buscamos transmitir que existen otras formas de movilizarse para pasarla bien. En este proceso, el domingo, hubo un excelente acompañamiento y responsabilidad de todos para cuidar la vida sobre todas las cosas.”

El operativo (que no afectó el cronograma habitual de operativos que la APSV establece para cada fin de semana) se llevó a cabo en la madrugada del domingo en el km 10,5 de la Ruta Nacional 168 en los que participaron la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Vial (Unidad Operativa 3, Santa Fe y Brigada Motorizada), agentes de la APSV, Municipalidad de Rincón y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, quién realizó el control de los transportes de pasajeros interprovinciales.

La coordinadora operativa centro-norte de la APSV, Ivana Marcos, resaltó que “no se registró ninguna información de siniestros en la Ruta Nacional como tampoco en Paraná o en Santa Fe, de gente que provenía de la fiesta. También se puede remarcar que se notó mucha gente proveniente de otras provincias que previeron su regreso mediante colectivos y remises contratados. En ese sentido notamos que se dio un incremento importante en relación a otros años, lo cual es muy positivo”.

Durante el operativo se controlaron 2046 vehículos y se labraron un total de 28 actas, con 49 alcoholemias positivas, de las cuales 23 fueron sancionables. La CNRT por su parte, realizó controles a 4 vehículos de transporte de pasajeros que dieron resultados negativos en los tests de alcoholemia. Además, se labraron actas por otras infracciones, de las cuales 11 generaron la retención de los vehículos.

Los controles de la Policía de Seguridad Vial y otras fuerzas buscaron detectar conductas de riesgo, generar conciencia respecto a los peligros del consumo de alcohol en la conducción, y fomentar hábitos saludables en los jóvenes, principalmente vinculados al ocio nocturno.