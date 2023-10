Melody Luz arremetió con todo contra Mariana Nannis, su suegra

Las relaciones de Alex Caniggia con sus padres no son las mejores.

Melody Luz contó que intercedió para que Claudio Caniggia conozca a su hija Venezia y planteó sus dudas sobre la posibilidad de que se de ese mismo encuentro con Mariana Nannis.

“No son problemas que tengan que ver conmigo. Ya vienen de antes y si una puede ser un puente y ser la solución, lo voy a ser. Yo fui criada con mucho amor y mi familia es muy unida”, aseguró la bailarina en Estamos Okey.

La exintegrante de El Hotel de los Famosos fue filosa. “Puede que yo le caiga mal y lo entiendo. Capaz es porque soy de San Martín y no de Mónaco”, lanzó. “Puede ser por clasismo. No lo sé. Cuando nos conocimos no hablamos mucho”, recordó.

Melody no tuvo buenos recuerdos sobre el día que conoció a la mediática. “Fue un encuentro raro”, contó.

“No creo que sea un problema conmigo. Debe ser que ella tiene sus temas en su vida y nosotros somos satélites que andan ahí”, afirmó, al ciclo de Pampito y Guido Zaffora.

“Yo no voy a rogar. No voy a ser la primera nuera que le cae mal a su suegra, es una realidad”, finalizó, con humor.

Fuente: Ciudad Magazine