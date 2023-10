Los duros escollos que debe superar Colón en la recta final del campeonato en la que necesita sumar para no descender

Este lunes, Colón perdió 2 a 1 frente a Barracas Central en un duelo clave por la permanencia en primera división. El Sabalero empezó ganando con un gol de Tomás Galván pero luego le dieron vuelta el resultado en el complemento.

Con esta derrota, el Rojinegro se complicó sólo. Al comienzo del partido, el equipo jugó un buen fútbol con destacadas asociaciones en la mitad de la cancha. No obstante, en el complemento hubo un bajón mental, físico y futbolístico luego del tanto marrado por Ramón Ábila. El equipo no se repuso a esta situación y no aguantó la ventaja que tuvo.

Esta dura derrota frente al Guapo pareció dictaminar el final de un ciclo, sobre todo por la actitud de los jugadores en los últimos minutos en los que realmente se los vio de capa caída. De cara a lo que viene, el Rojinegro tendrá la obligación de reaccionar y entender su situación para salir de esta zona roja del descenso.

En cuanto a ese porvenir, Colón tendrá que superar varios escollos para salir a flote de esta situación en la que se metió sólo. Primero, en la próxima fecha deberá recibir a River Plate, último campeón de la Liga Profesional y actual punto de la Zona A de la Copa de la Liga.

Después, deberá visitar a dos rivales directos como Banfield y Vélez. Hasta aquí, perdió todos los partidos que jugó fuera de casa ante este tipo de contrincantes, por lo que deberá mejorar su producción. En la anteúltimo, jugará en el Cementerio de los Elefantes frente a Talleres, uno de los equipos del fútbol argentino en los últimos años.

