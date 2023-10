Profesionales de la salud de la provincia alertaron por la crítica situación del sector

Los prestadores y profesionales integrantes del Arte de Curar de la provincia de Santa Fe se reunieron ayer y emitieron un comunicado en el que advirtieron sobre la crisis del sistema de salud y las consecuencias de no tomar medidas al respecto.

"Los prestadores alertamos a la población sobre la crisis del sistema de salud. La salud es un derecho constitucional inalienable, tal cual está expresado en nuestra Carta Magna. Desde hace largo tiempo el Estado ha dejado de garantizarla. Los financiadores del sistema (Obras Sociales y Prepagas) cada vez pagan menos honorarios a los Profesionales. Esta situación ha empeorado gravemente en estos últimos meses como consecuencia de la creciente inflación y devaluación de nuestra moneda. Los prestadores de salud ya no soportamos más seguir siendo la variable de ajuste de un sistema de atención

que está al borde del colapso", detalla el escrito.

"Nos venimos reuniendo con todas las profesiones del Arte de Curar y hemos tomado la decisión de visibilizar una situación que está tomando rivetes peligrosos si no se toman medidas rápidas. Representamos a los médicos y colegiados, muchos necesitan insumos importados y se hace imposible respetar la calidad y cantidad de prestaciones de salud que se requieren. Es una situación preocupante, muchas empresas de salud y autoridades han mirado para el costado y todo se complejizó con la inflación", explicó el Dr. Carlos Alico, secretario del Colegio de Médicos Santa Fe y secretario de la Conferencia se Colegios Médicos de Argentina.

"Nosotros llevamos en el orden de un 7 por ciento del total del costo y razonablemente no se han ajutado conforme las realidades. Esto merece una profundisima discusión, porque podríamos tener el riesgo de no tener más prestaciones de salud a la comunidad y que no se alcance el derecho a la salud".

Según el entrevistado, durante mucho tiempo se intentó, sobre todo algunas empresas, de victimizar sólo al usuario, al paciente. "Jamás pensaron en los prestadores, que somos parte de este juego. En esta instancia de ninguna manera pasa por enfrentar al paciente, pretendemos que de una vez y para siempre se puedan generar aranceles lógicos, justos".

"Durante muchos años los aranceles los dispuso alguien desde un sólo sector, fueron perdiendo el 60 por ciento del valor en los últimos años, se calcula; pero hay que sumarle los índices de inflación mensuales. Es uno de los pilares más importante con la educación y la justicia, pero no se atiende a la salud como se merece", expresó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

La idea en principio es visibilizar, si bien hay algunos sectores que han subido algunos escalones como los pediatras, que en 5 días dejarán de atender en la seguridad social si es que no hay respuestas. Incluso, hay otras especialidades que se sumarán a esta medida.

"Los jóvenes profesionales dejaron un 50 por ciento de vacantes en los sitios formativos de posgrado. Esto genera una gran preocupación, porque no vamos a tener personal calificado para atender nuestra salud. Los aranceles están prácticamente limitados a un papel que se cobra en tres meses y no permiten sobrellevar dignamente la vida. Naturalmente que se seguirá intentando ir por el camino de la lógica, sentarnos a plantear cuáles son las vias de solución, pero en la cabecera de la mesa tiene que estar el ministerio de Salud y el poder Ejecutivo, para mejorar el sistema o formar uno nuevo que contemple a todas las partes", dijo por último.

