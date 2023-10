Caso Edery: aseguran que el MPA está en crisis

La Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina se reunió hoy con la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, para analizar e indagar acerca de su rol en relación con los hechos que involucran al fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada, Matías Edery, denunciado por otros dos colegas de la misma circuncripción.

En la previa, el punto principal del encuentro era el manejo del registro de informantes en la Fiscalía, expuesto por el fiscal Pablo Socca en la denuncia que desató la crisis interna del organismo. Las acusaciones entre los fiscales se multiplicaron, y ello fue discutido en la entrevista de los legisladores con Iribarren, junto con el destino de un legajo sobre amenazas de Mariana Ortigala al empresario del juego clandestino, Leonardo Peiti.

Tras la reunión, la titular de la Comisión, la diputada Lionella Cattalini, expresó que "hay un punto en común que todos tenemos, y que reconoce la propia fiscal regional, y es que el MPA de Rosario está en crisis y que de alguna manera lo que está pasando en la actualidad pone en crisis muchos procesos de trabajo que tienen que ser mejorados, que tienen que ser cambiados".

"Indefectiblemente, este es un punto de inflexión en el MPA y que se requiere una conducción fuerte para llevar adelante procesos de cambio reconocidos por la propia Fiscal Regional", aseveró la legisladora.

Y añadió: "Me parece que hoy es necesario tomar medidas para defender esa institución y para salvaguardar una institución que tiene que dar respuestas claras a la ciudadanía donde no se puede estar hablando de internas, donde no se puede estar hablando de diferentes bandas sino que tiene que dar mensajes concretos y para eso la fiscal regional tiene que ser muy responsable y tiene que tener una conducción muy fuerte".

"Creo que queda claro y está a la vista que el MPA tiene una crisis que es de gravedad institucional y que requiere cambios urgentes y muy responsables", finalizó Cattalini.

"Afrontar la crisis"

Por otro lado, la fiscal Iribarren coincidió en que el MPA de Rosario está inmerso en una crisis institucional, y planteó que "dos fiscales pusieron en crisis al trabajo de otro fiscal", en referencia a las denuncias de Socca y Moreno contra Edery.

"Hicimos una exposición de cómo venimos trabajando en la Fiscalía Regional, cómo pensamos seguir trabajando, cómo afrontar esta crisis que indudablemente se está desenvolviendo y que, bueno, planteando que al mismo tiempo, más allá de los actores que puedan protagonizarla la fiscalía está trabajando en la realidad y con la seriedad que la situación de Rosario y la región amerita", consignó la funcionaria del MPA tras el cónclave con los legisladores.

Sobre la figura del "informante" que habría utilizado el fiscal Edery a través de Mariana Ortigala, y respecto a los plazos en los que se le informó de esta cuestión a los superiores, Iribarren reconoció que "en primer lugar, yo no tenía los nombres de las personas, yo solamente había recibido un sobre. Es una formalidad, porque, le vuelvo a decir, son personas que brindan información. No todos los fiscales lo dicen".

"Yo me entero a partir de la detención de Ortigala, donde Edery me informa que el nombre de esta persona estaba contenida en ese sobre y que estaba informada en ese sobre y que se resguardara para la seguridad de esta persona la información", planteó la fiscal.

Proceso