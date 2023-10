Buenas noticias para la familia Regué: Conri accederá a su medicamento

La familia Regué recibió la mejor de las noticias en los últimos días. El pequeño Conrado, de tan sólo un año y pocos meses, tendrá su medicamento a partir de un fallo judicial que obliga a la obra social a cubrir el tratamiento.

El pequeño está luchando contra una atrofia muscular espinal 1 (AME 1). El juez en lo civil y comercial, Iván Di Chiazza, dictó la medida cautelar y la obra social deberá cubrirle la medicación que vale más de dos millones de dólares.

"Nos sentimos felices, tranquilos de haber logrado el objetivo de que Conri pueda mejorar la calidad de vida. Muy agradecidos con todas las personas, con los medios, que nos permitieron dar a conocer nuestra noticia", comentó su papá Maximiliano.

"Cuando nos aseguramos de que todo era cierto, hicimos un video para comunicar y cerrar la campaña. Nos encontramos con muchas repercusiones, todo el mundo muy feliz, mucha gente se sumó, se solidarizó. Sorprendidos por la gente, la verdad, por cómo nos apoyó".

Respecto al dinero que ya se había recaudado, el entrevistado explicó que "está a disposición de la justicia, estamos aguardando que el juez decida qué se hace con ese dinero y se verá si se dona o se deposita en alguna otra campaña".

De todas formas, la familia sigue "con la guardia en alta, muy atentos, hasta que no se efectivice el pago. La obra social tiene un plazo para hacerlo que todavía no venció, hasta que Conri no tenga el tratamiento dentro del cuerpo esto no termina. Cuando la obra social pague, hay que empezar el proceso de importación, que demorará unas dos o tres semanas. Esperamos, más o menos, a principios de noviembre que Conri ya reciba la medicación".

En relación a otros casos similares al suyo, Maximiliano detalló que "son un grupo de familias, tenemos un grupo de WhatsApp. Cada caso que comienza, cada caso que se logra, nosotros lo festejamos mucho. Es un antecedente más, que esto se vuelva visible, que se entienda que esto es salud, que los niños deben acceder a los tratamientos y que es un derecho".

