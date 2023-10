Marcelo Tinelli tuvo una fuerte reacción al enterarse de la renuncia de Zaira Nara

Como era de esperarse, la renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando después de sentirse herida por los dichos de Coti Romero y Charlotte Caniggia, no pasó desapercibido para Marcelo Tinelli, quien hizo su descargo al enterarse de la decisión de la modelo.

“Pero, ¿qué pasó? ¿Un chiste como ese, lleva a esto? Me parece hasta increíble que Zaira, que es una mina inteligente, absolutamente sensible, pueda tomar en serio las cosas que se dijeron ayer acá. No puedo creerlo”, comenzó diciendo el conductor tras leer el tweet de la hermana de Wanda Nara.

“No puedo creer que eso sea serio. Lo de anoche no fue en serio, pero lo que escribió… no sé, por ahí no durmió bien. Me parece tremendo decir eso. La queremos mucho a Zaira, me parece una mujer divina. Puede hacer cualquier chiste mío, No me parece que este programa lleve a decir esto”, agregó.

Y cerró, firme: “¿Injuriado? Si yo tengo que sacar un comunicado o alguien que participa acá, de las cosas que se le dicen a cada uno de los que están… habitualmente, es un programa en el que nos reímos y nos divertimos, pero bajo ningún aspecto se le faltó el respeto. Fue un chiste, me reí, nos reímos todos, como nos reímos de todo permanentemente. Esto nos toca a todos. La verdad me parece rarísimo”.

¿Qué dijo Paula Chaves?

Luego de las fuertes repercusiones que despertó la renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando después de sentirse herida por los dichos de Coti Romero y Charlotte Canggia en Bailando 2023, Paula Chaves rompió el silencio y opinó de este tema.

“Me parece muy bien la renuncia”, lanzó la modelo, sin dudarlo, al ser indagada por la actitud de quien fue su íntima amiga durante muchos años, sentando su firme postura pese a que su relación se vio debilitada en el último tiempo.

“Me parece muy bien la renuncia (de Zaira Nara). Hay cosas que están fuera de lugar y en un lugar de trabajo donde te sentís mal, te bardean y te hacen sentir incómoda, chau, no vuelvo más”, agregó, contundente, dejando en claro que ella tomaría la misma medida de haberse sentido injuriada.

Este anuncio llegó después de que de Coti mandara al frente a la hija de Mariana Nannis en vivo: “Vos sos falsa. No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo lo diga, y te dije que no lo podía decir. Dijiste que Zaira y Wanda estaban acá por chupar pitos. Y me pidió a mí que lo diga porque yo no me callaba y decía todo”, lanzó.

Por su parte, Charlotte reconoció ser la autora de dichas palabras y esta actitud no pasó desapercibida para Zaira quien, horas más tarde, optó por dar un paso al costado del certamen de baile.

Fuente: Ciudad Magazine