Cáceres: "Estoy seguro que si votás a Milei no vas a tener perdón de Dios en la perra vida”

A nueve días del balotaje presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, el histórico dirigente radical, Luis “Changui” Cáceres, lanzó un enérgico mensaje a la juventud inclinada hacia el candidato libertario, al que tildó de “fascista” y “lo más podrido de la casta”.

“El partido a nivel nacional ha hecho lo que tenía que hacer: declarar su neutralidad en el balotaje. En el caso de Santa Fe, con buen tino, se planteó la libertad de acción. El movimiento interno que hace seis años voy conformando en todo el país ha planteado una libertad de acción acotada, lo que quiere decir, que, ante cuadro de situación caótico, donde esta opción del balotaje no nos satisface, podés votar en blanco o votarlo a Massa, que no plantea una situación antisistema, no levanta banderas antipolíticas”, señaló Cáceres.

El dirigente, afirmó que, si bien las discrepancias con Massa “son enormes”, se trata de una figura del mundo de la política y que levanta las banderas de la República, “aunque en los hechos podemos señalar un permanente asedio de este Gobierno al poder Judicial”. La contracara, aseguró Cáceres, “es el fascista totalitario que se jacta de serlo, que planta sus banderas anti educación pública, anti salud pública… que la venta de órganos, que dinamitar el Banco Central, que dolarizar, infinidad de cosas que son antagónicas a los principios de la Unión Cívica Radical”.

En esta línea, lanzó una advertencia al votante radical: “es probable que te arrepientas de haber votado en blanco o de haberlo votado a Massa, pero de lo que estoy absolutamente seguro es que si lo votas a Milei no vas a tener perdón de Dios en la perra vida”.

Para Cáceres, la aparición de Milei no es sino responsabilidad de la política, que no supo dar respuesta a muchos de los reclamos sociales, aunque en rigor, sintetiza un pasado ya conocido: ”Milei se reivindica como un discípulo de Krieger Vasena que supo darle sustento cívico al golpe que lo derroca a Illia en 1966, después, reivindica a Martínez de Hoz y afirma que el mejor presidente fue Carlos Saul Menem, que vendió hasta el agua de los floreros. Los otros días vi al vocero de Milei diciendo que la lista de cosas que viene planteando Milei desde hace dos años son mentiras e infamias de los periodistas para deteriorar su imagen. Nos agarran de boludos. Llevo dos años viendo al tipo planteando las pelotudeces que plantea, que está contra la casta, cuando él es el sector financiero más podrido de la casta. Levanta la banderita que él tiene lo nuevo y no levanta ni una puta política nueva, son todas las políticas que ya fueron probadas en Argentina y que nos hicieron mierda”, agregó.

