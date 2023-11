La primera reacción de Milei tras debate: denunció a los "tosedores" de Massa

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, a pocas horas del debate y en la previa de la segunda vuelta, expresó que se “sintió muy cómodo” y que si bien, en el primer bloque la gente estaba esperando que “enrostrara” datos de la economía, aprovechó el momento para “demostrar las falsedades” de la campaña del miedo del oficialismo.

“El plan del equipo de Massa era entrar en descalificación de que no tengo el equilibrio emocional para estar a cargo del gobierno. Era la estrategia. A lo largo del debate, Massa me agredió cientos de veces y yo no entré en ninguna de esas provocaciones", explicó Milei en diálogo con Marcelo Longobardi para Radio Rivadavia.

En la misma línea, expresó: "La gente de Massa, que estaba próximo a mi atril, se dedicó a toser para desconcentrarme. Estuvo lleno de situaciones irregulares”.

Milei reveló además que se sintió "muy cómodo" a lo largo del tercer Debate Presidencial en la Facultad de Derecho.

Por otro lado, el libertario explicó que su estrategia en el intercambio fue desmontar “cada una de las cosas”, lo que definió como "mentiras de la campaña del miedo".

“En el primer bloque pareció como una jugada ingenua de nuestra parte, pero nosotros dimos respuesta a cada una de las mentiras. Nuestro objetivo era evitar todas las agresiones y dar respuesta”, declaró Milei.

El candidato libertario explicó también que “mucha gente estaba esperando que yo le enrostrara” a Sergio Massa la inflación y pobreza, pero fue el ministro quien salió a interrogarlo. "Parece que ahora se va a dedicar al periodismo”, ironizó.

“Los objetivos que yo tenía era demostrar todas las falsedades y todos los elementos que me han hecho en la campaña negativa. Nosotros fuimos desarticulando cada una de las mentiras de la campaña negativa”, precisó