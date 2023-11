Puerto San Martín celebró con orgullo y emoción el 134 aniversario de su fundación

En el marco de un acto llevado a cabo en un colmado Teatro Municipal,

que cumplió hoy un año de su inauguración, presidido por el Intendente

Municipal, Carlos De Grandis, la ciudad de Puerto General San Martín

conmemoró hoy su 134 aniversario fundacional, donde se repasaron los

orígenes de su creación y se destacó la figura de su fundador,

Guillermo Kirk, y con la expectativa de inaugurar el mes que viene el

parque Puerto de los Niños con el carrusel Titán, que será una gran

atracción provincial.

Con momentos de emoción colectiva y un enorme orgullo por el presente

de crecimiento de la ciudad, la oportunidad de celebración permitió

además homenajear a empleados municipales en sus Bodas de Plata en

servicio, y un número artístico con la pareja de baile del CMM, Brian

Movesca y Brenda Lange, y un brindis final con la tradicional torta de

aniversario, que contó con la presencia del Ministro de Transporte de

la Nación, Diego Giuliano, el senador departamental, Armando

Trafferri, y la Directora Nacional de Migraciones y diputada nacional

electa, Florencia Carignano.

Estuvieron presentes el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel

De Grandis, los concejales Maximiliano De Grandis y Walter García,

Jorge Rú, miembros del gabinete municipal, en representación del

Intendente de Fray Luis Beltrán, el secretario General, Gustavo

Palacios, el concejal Esteban Aricó, el capellán del Ejército,

Presbítero Fernando Pereira, la Supervisora Regional VI, Stella

Leguizamón, la presidenta comunal de Aldao, Claudia Maceratessi,

establecimientos educativos, centros de alfabetización, jardines de

infantes, el Grupo Despertar, autoridades de las fuerzas vivas de la

ciudad, representantes de sindicatos de la ciudad y la región, ex

Combatientes de Malvinas, instituciones intermedias, directivos de la

comunidad educativa, los Ciudadano Ilustres, y trabajadores

municipales y vecinos en general.

El Intendente Municipal, Carlos De Grandis, dio la bienvenida a todos

los presentes y agradeció a todas las instituciones, agrupaciones,

artistas y vecinos que a lo largo de este mes de festejos han

participado activamente de la organización de todos los eventos

programados para festejar nuestro cumpleaños.

El Intendente explicó que, en el marco del impacto de la sequía en las

arcas municipales, en un contexto económico complejo, “decidimos este

año que en lugar de volcar recursos a artistas importantes que

demandan un gran costo celebrar con artistas locales, y destinar esos

25 millones de pesos que nos salía un artista nacional en la

continuidad de la construcción de la futura escuela secundaria de San

Sebastián, en el Polo Educativo y el parque temático”, ya afirmó:

“Ojalá que terminen pronto las elecciones, que tengamos el presidente

que ustedes saben de qué lado tengo mi corazón, porque estoy

convencido que a Puerto le va a ir mejor, y que ese presidente tenga

la sabiduría y la capacidad de unir a los argentinos, porque no hay

otra manera de salir”.

“La historia de un pueblo es un proceso de construcción colectiva,

donde cada uno de sus habitantes es protagonista, y es a partir de ese

pensamiento que entiendo fundamental el compromiso que todos los

puertenses debemos poner en este presente, para encontrar esos

objetivos comunes que nos identifiquen”, indicó.

Asimismo, De Grandis describió que “con orgullo decimos que somos el

polo agroexportador más importante del país, la ciudad que más ha

crecido en estos últimos años con planes de vivienda, con todos los

servicios en la puerta de los vecinos, pero también defendemos

nuestros intereses, el interés de los miles de camiones que entran al

año y necesitan mejores accesos”.

“Las sociedades que evolucionan son aquellas que logran superar las

críticas para convertirlas en ideas superadoras. Merecemos seguir

escribiendo nuestra historia, la de Puerto General San Martín, sumando

la experiencia de aquellos con más años de vida, al empuje de los más

jóvenes, incluyendo a todos y todas en un mismo proyecto de ciudad,

sin rencores, sin divisiones, aceptándonos en la diversidad,

debatiendo desde la perspectiva del consenso y no de la destrucción”,

manifestó.

“Vamos hacia el futuro con nuestros pioneros, con nuestra historia,

con nuestros emblemas. Vamos junto al legado de nuestros abuelos y

padres. Vamos hacia el futuro de la mano de nuestros hijos y nietos,

con las próximas generaciones que seguirán haciendo, amando y cuidando

nuestra ciudad. Para mí, para nuestros concejales, y nuestro gabinete,

el mayor logro es este presente que nos encuentra con la posibilidad

de hacer cosas grandes por la Ciudad que amamos, es para nosotros un

presente histórico, que nos permite llevar a cabo día a día nuestro

proyecto de ciudad con amor y alegría”, finalizó.

Tras entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado

por el Coro de Lenguaje de Señas Municipal y de la Escuela N° 1360

Batalla Punta Quebracho, y la Marcha de Malvinas, el cura párroco de

la Iglesia San Lorenzo Mártir, Fernando Pereira, ofreció una oración

por la comunidad. Luego, se entonó la Marcha de Punta Quebracho con la

proyección de un video con imágenes producidas durante la pandemia por

los artistas locales Sol Barbeito, Tefi Diaz, Ángel Colmman, Leandro

Sequeira, Javi Rocco.

Posteriormente, se proyectó un video institucional que repasó

fragmentos de la historia de la ciudad, un cortometraje realizado en

2020 sobre la vida del audaz emprendedor Guillermo Kirk, el fundador

de Puerto General San Martín, con las actuaciones de Julián

Chinellato, Ámbar Violeta Gallo, Ayrton Oviedo, Yanina Moreno, Gustavo

Chinellato, Alfredo Deniz, Juan Pablo Sobrero, Nataly Farnese, con la

producción y dirección de arte de Cecilia Fernández. Todos fueron

reconocidos con un diploma por parte del Intendente De Grandis.

Luego que De Grandis recibiera los distintos recordatorios y

salutaciones por parte de instituciones y dirigentes, un momento

especial del acto se vivió al homenajear a empleados municipales en

sus Bodas de Plata en servicio (1998-2023), donde se destacó la

trayectoria, calidad y profesionalismo en sus funciones en el

municipio.

El Intendente, junto al presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel

De Grandis, los concejales Walter García, Maximiliano De Grandis y

Jorge Rú, la secretaria de Gobierno, Vanina Matassa, el secretario de

Educación y Cultura, Sebastián Lezcano, junto al Secretario General

del SITRAM, Jorge Benítez, y la comisión, homenajearon y entregaron

una placa en reconocimiento y regalos a los trabajadores Alejandro

Raúl Burgos, Ovidio Alcides Píccoli, Nancy Sbaisero, Juan Manuel

Lanche, Ramón Emilio Miranda, Celestino Ismael Luque, José Oscar

Cavallero, Daniel Oscar Núñez, Margarita Correa, la profesora Hilda

Mansilla.

También fue reconocida por el Intendente Municipal, quien entregó

diplomas alusivos, a la escritora Delia Beatriz Chinellato, por sus

años en la labor educativa en la ciudad y por su larga trayectoria

como escritora, y el emprendedor Oscar Marigo, por su trayectoria como

prestigioso emprendedor, ejemplo de ética y compromiso, ambos

hacedores del proyecto “Puerto es Memoria, que hoy adelantaron

mediante un video de presentación y que estará disponible en la web

oficial del municipio.

AUTORIDADES PRESENTES EN EL ACTO ANIVERSARIO

Entre las autoridades presentes, participaron el Jefe de Prefectura

San Lorenzo, Prefecto Mayor Héctor Oscar Oliva, el Jefe de División

Operaciones, Prefecto Principal, Marcos Antonio Rojas y el Encargado

General de la Dependencia Ayudante Principal, Marcelo Ramírez, el jefe

de la Policía de Acción Táctica (PAT), subcomisario Sebastián Urundez,

por la Comisaría V, comisario Cristian Ribles, por Comando

Radioeléctrico PGSM, Jefe Inspector Diego Bonfietti, los Ciudadanos

ilustres Abel Natalio Palena, Elsa Patterer, Teresa Capustriel

Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos

Unidos (SOEPU), Mauricio Brizuela, el Secretario General y Adjunto del

Sindicato de Trabajadores Portuarios (SUPA), Aníbal Cabrera, por

Sutracovi, Gabriel Berardi, el presidente de la Cooperativa Portuaria,

Ricardo Marco, Cruz Montenegro representando a Bunge Argentina,

representantes de Cofco, Ángel Martínez, Asociación Mutual PGSM,

Biblioteca Juan Bautista Alberdi, Cámara de Desarrollo Empresarial

PGSM, Centro de Jubilados y Pensionados Gral. San Martín, Club

Atlético General San Martín, Enrique Pellegrini, presidente de la

Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios, directivos y docentes

de establecimientos educativos de la ciudad. También el presidente y

vicepresidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Lorenzo,

Adriana Gaitán y César Ríos.

Las banderas de ceremonia presentes pertenecieron a Prefectura Naval

Argentina, Grupo Despertar, Centros de Desarrollo Infantil de la

MPGSM, y de las Instituciones Educativas, Jardín de Infantes Nº 57

“Remedios de Escalada”, Jardín de Infantes Nº 314 “María Elena Walsh”,

Escuela Nº 1360 “Batalla de Punta Quebracho”, Escuela Nº 6033

“Gobernadores Cullen”, Escuela Nº 221 “Granadero Basilio Bustos”,

Escuela Nº 1161 “Niño Jesús”, Escuela Nº 1398 Juana Manzo, Escuela de

Enseñanza Especial Nº 2074 “Arnold Gesell”, Escuela Secundaria

Orientada Nº 328 “Gral. José de San Martín”, Escuela Secundaria Nº

3134 “Niño Jesús”, Instituto Superior Nº 25 “Beppo Levi”, E.E.M.P.A

Nº 1315 “Rosa W. de Ziperovich”, Centros de Alfabetización Nº 194,

195, 265, 298, Centro de Enseñanza para Adultos Nº 6533, Centro de

Alfabetización Proyecto de Terminalidad a Distancia.