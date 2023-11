La mamá de L-Gante dio una contundente opinión sobre Wanda Nara

Hace más de un año Wanda Nara y L-Gante comenzaron un acercamiento que enfureció a Mauro Icardi, pero ahora que la mediática evalúa renovar los votos matrimoniales con el padre de Francesca e Isabella, la mamá del cantante blanqueó la verdad sobre la relación.

“Fue comercial”, definió con frialdad Claudia Valenzuela.

Luego, comentó en Empezar el Día (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine): “Yo la conocí y tuve un buen trato”. De todas formas, la madre de Elián Ángel Valenzuela se las ingenió para no hablar de más sin negar el affaire: “Pudo haber más. Lo que dijo Elián que pudo haber hecho forma parte de la vida personal de él y lo anda diciendo por todos lados”.

“Yo no voy a aclarar ni oscurecer nada”, cerró entre risas.

Toda la cintura que Claudia Valenzuela tuvo para evitar precisiones sobre el romance de Wanda Nara con L-Gante no pudo repetirla cuando Yuyito González le preguntó si le gustaba la mediática como nuera.

“No… No…”, reaccionó con claros gestos de desaprobación.

Equilibrada, reflexionó aludiendo a los cinco hijos de Wanda y la crisis matrimonial con Mauro Icardi: “No puedo decir ni que sí ni que no porque es meterme en un campo… ella tiene toda una familia”.

“Puedo opinar que como persona me cayó bien, macanuda, divina. Pero de ahí a decir si me hubiera gustado tenerla en mi familia… No puedo…”, se sinceró la mamá de L-Gante sobre Wanda Nara.

Fuente: CIudad Magazine