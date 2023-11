Angelini: "Las soluciones a los problemas que tiene la Argentina no son simpáticas"

El diputado nacional y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, aseguró que “no hay soluciones mágicas” para los problemas que atraviesa la Argentina, mientras admitió que las medidas a tomar no serán “simpáticas” y que los resultados de cambio no llegarán “ni en seis meses ni en un año”.

Angelini, junto a otras figuras del PRO, estuvo presente anoche en el discurso de Javier Milei en el Hotel Libertador. Hoy, el legislador reivindicó que más del 55% de los argentinos “apoyó un cambio profundo y que le dijeron basta a la continuidad de un modelo que le hizo daño a muchas generaciones. Es una enorme alegría que haya una voluntad de cambio tan grande y ahí estaremos para acompañar ese proceso”.

Angelini reconoció que Juntos por el Cambio “deberá sentarse y hacer autocríticas de por qué no representábamos ese cambio que tanto pregonamos. A partir de esas charlas se verá qué se hace. Nos hubiera gustado que fuese Bulrrich la que llevase esa idea de cambio, pero los argentinos pidieron algo más profundo y por eso apoyaron a Javier Milei”.

El diputado aseguró que el compromiso para con los argentinos estará en el congreso, “apoyando lo que creamos que sea bueno para la Argentina y poniendo límites en lo que creamos que no es bueno para nuestro país”.

Mientras tanto, afirmó que “no hay soluciones mágicas” para resolver los problemas de la Argentina, mientras adelantó que no será fácil y no tampoco posible “de un día para el otro”.

“Para quien diga que Milei tiene que resolver los problemas en tres meses, eso no va a haber ningún tipo de posibilidades. Las soluciones a los problemas que tiene la Argentina no son simpáticas. La fiesta de Sergio Massa de haber gastado dos puntos y medio del PBI para llegar al balotaje tiene un costo enorme. La falta de políticas serias de este gobierno no se puede solucionar de un día para el otro. Nada es gratis. Cuando te dan un subsidio, alguien lo está pagando con un impuesto. Por lo que es falso que el Estado te regala, o lo pagas vos mismo con la inflación o con los impuestos”, agregó.

