Leo Cifelli será el nuevo secretario de Cultura de la nación

De a poco se empieza a conocer quiénes ocuparán los cargos de los ministerios y secretarías de la gestión de Javier Milei. El que se conoció recientemente es el nombre del productor musical y teatral Leo Cifelli como secretario de Cultura.

En diálogo con Cadena Oh!, el flamante secretario contó: “Yo vengo trabajando hace seis meses, desde que Karina Milei me ofreció el cargo. Yo ya tenía claro cómo estaba el ministerio actual y yo ya estoy haciendo las modificaciones de las secretarías. No es mucho lo que va a cambiar. El tema del ministerio siempre fue secretaría desde la época que volvió la democracia. Se hizo ministerio con Cristina Kirchner. No es que se reduce tanto, los organismos están, no se cierra nada”.

Además, adelantó: “Estamos haciendo la transición esta semana o la que viene”.

También destacó que Javier Milei le da mucha atención al tema cultural. “Te cuento algo. Yo lo vi (hablando de Javier Milei) tres o cuatro veces. El día del concierto de Mahler, nos sentamos juntos, y a mí me sorprendió mucho. En un momento me dice: ‘vas a ver que ahí van a entrar los violines’. Sabe mucho este hombre de cultura, no lo dice, pero sabe. Le está dando mucha bolilla a la cultura. Por eso también estoy acá”.

Por último, contó algunos de sus proyectos en la secretaría. “Uno de los puntos que tengo a ejecutar es que los organismos estables que tengo, que son: la Sinfónica Nacional, el coro de niños, el ballet folclórico nacional, hay varios, salgan por el interior. Hay que ver la forma de que a la secretaría no le cueste una fortuna porque eso es caro al Estado”.

“Hay que hacer acuerdos con todas las provincias para hacer un intercambio cultural, eso es fundamental. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de mecenazgo como hay en la ciudad, pero a nivel nacional. Que sería muy interesante”, cerró.

