Adrián Marzo, campeón del Master Sudamericano de lanzamiento de martillo

Adrián Marzo, atleta santafesino y apasionado del lanzamiento de martillo, se coronó en el Campeonato Sudamericano de Atletismo Máster 2023 que se desarrolla en Lima. El deportista de 55 años, tiene una larga trayectoria y carrera en el rubro, que le valió medallas, récords y reconocimiento.

Este viernes, explicó en una entrevista con Hugo Isaak la jerarquía de este certamen: "Siendo sincero realmente no tengo mucha competencia. Hice mucha diferencia con el segundo y el tercero. Aproveché a venir porque tengo muchos amigos acá".

"Realmente nos fue muy bien. Hicimos el récord argentino y sudamericano" expresó satisfecho el atleta santafesino.

Posteriormente, indicó: "Ahora compito en lanzamiento de bala. La bala no la entrenó mucho y no sé si saldrá bien o no. En el último tiempo sufrí muchas lesiones".

Por último, se refirió a la preparación para el mundial del año que viene: "Entrenar al nivel que entrenó yo te agarran muchos dolores. Me exijo mucho. El año que viene tengo un mundial y quiero estar arriba para pelearlo. Ahí pierdes por poco y por eso quiero pelearla. Nos estamos preparando para eso".

