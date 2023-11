“Nos esperan meses muy duros”: el diagnóstico de Grinman sobre la economía argentina

Natalio Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, habló sobre la economía argentina y sobre lo que será el gobierno de Javier Milei desde el 10 de diciembre.

En diálogo con el programa “Todo a mediodía” que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!, el empresario analizó: “No es nada raro explicar que estamos como estamos. Un país que ha sido gobernado los últimos 28 años, de los 40 años de democracia, con un partido de criterios populistas. Y esa es la realidad, si no nadie puede explicar por qué un país que tiene de todo no tiene nada. No hay manera de explicar que teniendo el cuarto yacimiento de petróleo, el tercero de litio, ganadería, pesca, minerales por todos lados, tengo casi el 50% de pobres, más de un 10% de indigentes, de cada 10 niños que nacen 6 van a ser pobres, teniendo inflaciones de tres dígitos. Solo se puede dar en un país anormal, y no porque los argentinos que nos han gobernado hicieron todas las cosas mal”.

“Javier Milei ha sido elegido con los mayores porcentajes de la democracia. Pero además, siempre dijo lo que iba a hacer en la campaña. Así que nadie puede sorprenderse si él dice que va a privatizar, a achicar el gasto público. Si el 55% de la población lo votó, es porque está consciente de lo que viene”, destacó Grinman.

“Hasta finalizar el primer semestre del año 2024 va a ser durísimo. No puede ser de otra manera. Lo que heredó este gobierno es mucho más complicado que lo que heredó el gobierno de Cambiemos. Hay que desarmar bombas por todos lados”.

“No estoy pensando en una hiperinflación, pero que el panorama es complicado, es complicado. Nos esperan meses muy duros. Y va a ser fundamental el rol de la oposición y a mí en lo personal me preocupa muchísimo. Los que hoy gobiernan hace unos meses dijeron que si el pueblo no los elige van a correr días de sangre. En lo único que se preocuparon, tanto en diputados como en senadores, es en cuidar a sus jefes políticos que cometieron desprolijidades”.

Precios

"Los comerciantes no somos los responsables porque no somos los formadores de precio. Es en la cadena infinita de proveedores que se producen las distorsiones. Además el gobierno ha pisado los precios de distintas formas. Los precios en algún momento se van a tener que sincerar. Ordenarlo va a llevar tiempo y dolor. Pero hay que buscar la forma de no desproteger a las familias para que se sigan alimentando".

“No es un problema económico, sino cultural”

“El problema que tiene Argentina no es un problema económico, es uno cultural de larga data. Donde gobiernos populistas le hicieron creer a la población que se puede vivir sin estudiar ni trabajar. A eso hay que cambiarlo”.

Escucha la entrevista completa acá.