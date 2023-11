La oposición rechazó los dichos del presidente comunal de Landeta

Continúan las repercusiones en la comunidad de Landeta por los dichos de su presidente comunal, Juan Domingo Bravo, quien afirmó que comenzarán a cobrar algunos servicios de mantenimiento municipal y argumentó que se debe a los anuncios del presidente electo, Javier Milei.

Oriana Granero, vecina y quinta integrante de la comisión comunal, del frente Unidos para Cambiar Santa Fe se mostró en desacuerdo y criticó el accionar del funcionario.

"Nosotros nos presentamos por el Partido Unido para Cambiar Santa Fe, perdimos por 14 votos. Quiero aclarar a la comunidad que los landetenses pagamos impuestos. Porque en sus dichos Bravo da a interpretar que tenemos todo regalado y nadie se hace cargo de nada. Los servicios que tenemos son muy pocos, las declaraciones cayeron mal, no son claras", remarcó al aire en Cadena OH!

"Soy parte de la minoría, soy la quinta miembro comunal. Cuando se hace la publicación en la página oficial pido una audiencia y logro reunirme con él para saber a qué se refería. Qué quería decir con los recortes", aclaró.

"Tampoco hay ninguna ordenanza que esté avalando los dichos del presidente comunal, sólo una ordenanza para cobrar el corte de pasto al frentista. Le planteé a él que se adelantó a hechos que no ocurrieron y sin consultar a la comisión comunal. Este tipo de decisiones no pueden ser unilaterales", apuntó en diálogo con Hugo Isaak.

"Bravo viene con cuatro años de gestión con la Provincia, la Nación y el Senado a favor, entonces hacer creer que por Milei no se va a lograr lo que en años no se logró, es un poco trasladar culpas. Sabemos que la situación económica de la localidad no es muy buena, hay que adaptarse a las nuevas medidas nacionales. Si tenemos que pedir sacrificios tenemos que hacerlo todos, y tiene que reducir gastos supérfluos, como la camioneta que utiliza de manera privada", dijo por último.

