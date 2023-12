Se desarrollará un polo de alto rendimiento tecnológico en San Carlos Sud

San Carlos Sud será sede de una de las inversiones más grande que recibirá la provincia y el país. Con capital norteamericano se desarrollará un Polo de Alto Rendimiento Tecnológico de alcance internacional.

"De una forma o de otra estuve conectado a Santa Fe. Es una emoción hacer algo en la ciudad, siempre lo intentamos. Yo nací allí y estoy orgulloso de ser santafesino. Mi familia vivió siempre en San Carlos, tenemos orígenes desde la fundación incluso", explicó Antonio Portigliatti, uno de los responsables de la iniciativa.

"Me comentaron el tema de la cervecería San Carlos que está en una situación caótica, cerrada prácticamente, apenas produciendo algunas cosas. Entonces me di cuenta que me interesaba invertir allí", destacó.

"Empezamos a ver la parte jurídica de la empresa de 25 años que está en quiebra. Impuestos atrasadísimos y 118 acreedores. Pero me interesaba y tengo un proyecto que podría establecer".

Con un fuerte enfoque en startups, emprendimiento, educación, fintech y desarrollo inmobiliario, esta iniciativa es una audaz apuesta por el futuro tecnológico de Argentina, en un lugar estancado en el tiempo con el cierre de la Cervecería Argentina San Carlos que funcionaba desde 1884 y que ahora Portigliatti, con un doctorado en Administración de Empresas y una carrera desarrollada en Brasil y Estados Unidos, busca revitalizar, no como industria sino como centro de desarrollo.

El corazón del proyecto reside en su centro tecnológico e innovador, que ofrecerá cursos en áreas clave como software, simulación, fintech, transformación digital y gestión.

Pero el alcance del plan va más allá: se propone un desarrollo residencial y comercial en la Calle Moreno, incluyendo estaciones de servicio multiusos, un aparthotel económico, y estacionamiento inteligente para camiones.

"Esto está concreto, las transferencias de las acciones ya fueron hechas por escritura pública. Ya negociamos los créditos mayores que había. Creo que por lo menos se puede hablar de 300 o 400 personas empleadas por el Polo. Queremos que la comuna se alinee, que entienda el objetivo y que se una al gobierno provincial y nacional. Es el objetivo", dijo por último.

