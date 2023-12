Stefania Antoniazzi, la santafesina que se convirtió en leona: "Estoy muy contenta con mi actualidad"

Stefania Antoniazzi fue noticia en todos los portales de Santa Fe gracias a su participación en la Pro League de Hockey sobre Césped Femenino en Santiago de Estero. La jugadora formada en El Quillá, quien también representa al seleccionado santafesino desde sus categorías menores y actualmente milita en GEBA, dio rienda suelta a esa ilusión mayúscula a la que aspiró desde chiquita.

En diálogo con Hugo Isaak, Stefi explicó cómo fue su proceso hasta llegar a convertirse en Leona: "Es una historia larga mi llegada a las Leonas. Me fui cuatro años a Europa y luego decidí ir a Buenos Aires. Siempre quise probar en el mejor nivel de Argentina, siempre me gustó el Metropolitano. Tuve algunos primeros meses bastante duros. Después de algunas dudas, me dijeron que confié que iba a tener una oportunidad".

"Al mes recibo el llamado de la selección como invitada. Lo hacía dos veces a la semana y no cinco como las demás. Después fui sumando minutos. En aquel momento entrenaban para el Panamericano. Di mi mejor versión. Cada vez me fueron llamando más y ahora me llamaron para el Pro League. Aparece mi nombre ahí sin esperarlo. Muy contenta por eso porque es lo mejor jugar contra las mejores" continuó.

Respecto a su mentalidad como deportista, Antoniazzi aclaró: "Soy muy autocrítica, a veces me gustaría ser menos exigente. Pero eso me ayuda a mejorar y siempre se puede hacerlo. Jugué de defensora en este torneo, nunca en mi vida lo hice. Aprendí y di lo mejor de mí, incluso terminé jugando de titular".

Por último, se refirió a sus posibilidades para los Juegos Olímpicos París 2024: "La semana pasada se me abrieron muchas puertas. Hoy en día puedo pelear un puesto para entrar en los Juegos Olímpicos, siento que es posible. Faltan ocho meses y demostraré que puedo estar ahí".

