"No hay política económica vinculada a la producción", afirmó Elías Soso

Elías Soso, presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se manifestó sobre la situación económica actual y afirmó que "es necesario apostar al proceso productivo".

"Veo que hay un estado de confusión y de temor en bastos sectores de la sociedad. Soy un defensor irrestricto de la democracia y a un ganador neto como el de las últimas elecciones, a pesar de diferencias ideológicas, vale la pena que uno le diga la verdad y no el aplausómetro que a veces hace que los políticos se equivoquen", remarcó.

"Noto un temor reverencial en la gente. Lo grave es que no hay decisiones que estén vinculadas con el proceso productivo. Priorizaron, como es costumbre en los economistas, la parte del dinero y eso es la savia que hace circular bienes y riquezas. Pero resulta que en estas circunstancias no se habla de cómo se va a retroalimentar el aparato productivo", señaló en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Argentina está en condiciones ideales para evitar otro estado de sufrimiento y por eso votó como votó. La promesa de la convivencia futura y el desarrollo nacional está supeditado a los próximos años, habrá que esperar, y eso es negativo".

"Yo soy desarrollista, pero en esta circuntancias me adhiero a las posibilidades que puede tener un gobierno. Quiero ver a la Argentina entrar en el campo del desarrollo. La gente duda de esta idea de hacer el esfuerzo para esperar lo mejor. Muchas veces dijeron eso, pero no pasó. Tenemos que generar las condiciones de aumentar el trabajo, podemos hacerlo sin el sufrimiento de nuestra gente", dijo por último.

