¡Trapitos al sol! Carolina Alurralde contó el motivo de su separación de José El Principito Sosa

A tres años de la separación de José “El Principito” Sosa, Carolina Alurralde irrumpió en la escena mediática y reveló el verdadero motivo de la ruptura, tras 17 años de amor y de convertirse en padre de dos niñas mellizas.

“Con José me puse de novia cuando tenía 18 años. Estuve casada 17 años. Nos fuimos muy chicos a vivir a Alemania y pasé por un montón de países. El último fue Turquía”, dijo Carolina en Socios del Espectáculo.

Y continuó: “Estuvimos 17 años juntos y siempre lo acompañé. No hubo un día en el que no lo haya acompañado”.

Sobre la familia que construyó con el futbolista, agregó: “También tengo a las mellizas. Me costó 10 años hacer un tratamiento de fertilidad para quedar embaraza. La relación fue muy fuerte. Nosotros éramos muy pegados”.

Acto seguido, Carolina habló de la dolorosa separación y expuso sin filtros el verdadero motivo de la ruptura. “Pero después de tantos años la vida te va llevando por distintos caminos y te va haciendo atravesar engaños, infidelidades. Vidas como paralelas, una doble vida”, disparó.

“¿Las traiciones y las infidelidades fueron el motivo de la separación?”, le preguntó Mariana Brey a Carolina.

Con contundencia, Alurralde asintió: “Sí. Ese es el motivo por el cual me separo”. Y acotó: “Cuando me separé yo estaba muy triste. Para mí fue horrible. A mí me dolió muchísimo tener que separarme. Si fuese por mí hubiese seguido. Yo era medio Susanita y perdonaba siempre”.

Fuente: Ciudad Magazine