Héctor Acuña rompió el silencio: "La situación con Sain fue grave"

El dirigente político Héctor Acuña fue entrevistado por Carlos Delicia en el programa Sin Mordaza TV y reveló varias cuestiones que atravesó durante su gestión al frente de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios cuando Marcelo Sain era Ministro de Seguridad de Santa Fe.

"Hasta el día de hoy guardé silencio. Primero porque que yo lo dijera iba a parecer resentimiento e iba a poner en tela de juicio al Gobierno de Perotti. Y yo pertenecí a ese gobierno y al espacio político y creo que lo que tenemos que hacer hoy es reordenarnos", manifestó Acuña. Pero reveló que "la situación con Sain fue grave".

Motines del 2020

"Los motines fueron el 24 y 25 de marzo de 2020. Cuando sucedió planteé que lo llamaran al Ministro. Nosotros recuperamos la cárcel de Coronda solos con el Servicio Penitenciario, sin ayuda de la Policía. Sí fue en Las Flores la recuperación. Nunca permitieron que entráramos, si eso hubiera pasado, los motines se sofocaban en una hora".

"Hubo una Comisión investigadora en la Cámara de Diputados y celebré que se haga para llegar al fondo de la cuestión. Pero después se frenó la investigación y se anuló la Comisión", indicó.

Perfilamientos

"Sain a las 20.40 de un día viernes me dice que me sacaba el perímetro de Las Flores. Le digo al Ministro que iba a ir, paso por un barrio y dejo un bolsón de mercadería a una persona que todo el mundo la conoce, es como mi mamá, y me inventaron una historia de la mujer de un preso", recordó Acuña.

"Un periodista grabó la conversación. Por suerte yo era precavido, tenia dos teléfonos; el oficial y el mio. Llamo a ese periodista y grabó la conversación mía con los agentes de Seguridad. Menos mal que no me bajé del auto y no tenia ninguna ventanilla abierta. Esto que digo, se blanqueó en Tribunales. Hubo una causa donde un agente de policía declaró frente a un juez que tenia orden de seguirme, filmarme, mirarme, observar a mi familia. Es gravísimo decir lo que dijeron, porque pusieron en riesgo la vida de mis hijos, y de mi familia", detalló.

El exfuncionario expresó que pudo hacer su descargo "en soledad en aquel momento y el Jefe de Policía de ese entonces sabía la verdad. Por suerte aparecieron los audios que confirmaron lo que hacía el exministro Sain y otros funcionarios. Si esos audios de los perfilamientos que se hacían no salían a la luz yo hubiese quedado sospechado de por vida".

"Negociar con los narcos"

"Tuve cuatro auditorias y no me encontraron nada. Los audios en mi contra decían 'rasquen debajo de las piedras'. Todo ese tiempo se perdió porque en lugar de perseguir delincuentes, la narcocriminalidad, los kioscos, se hizo otra cosa. Fue un error de la política", sintetizó el dirigente.

Acuña contó que "Sain dejó flotando una idea en una reunión cuando dijo 'hay que ir a negociar con los narcos'. Sé que lo dijo, e incluso de manera pública porque había varios funcionarios".

Haciendo un análisis del fracaso en las elecciones por parte del peronismo en la provincia, Acuña resaltó que "gran parte de la derrota tiene que ver con que no llenamos las expectativas en seguridad porque perdimos y nos distrajimos en cuestiones que no eran centrales. Hubo muchos dirigentes políticos que avalaron de sobremanera la gestión de Sain. En la gestión concreta, fue mala".