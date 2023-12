Se cumplen 19 años de Cromañón, una tragedia en el rock argentino

Todos los 30 de diciembre, se conmemora un nuevo aniversario de Cromañón, considerada la peor tragedia en la historia de la música del rock. Un incendio resultó en la muerte de 194 personas y dejó heridas otras 1.432.

Un día como hoy, pero de 2004, la banda de rock Callejeros se presentó en República Cromañón, un establecimiento ubicado en el barrio de Once de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Sin embargo, todo terminó en tragedia luego de que una bengala sea lanzada en el interior del boliche y provocara un incendio.

Durante el recital de la banda liderada por Patricio Fontanet, una bengala incendió parte del techo y comenzó la mayor tragedia de la música en la historia argentina.

Sin embargo, el fuego no fue el único culpable ya que luego se dio a conocer que en la discoteca había un total de 3.500 personas, cuando el máximo habilitado por el Gobierno porteño era de 1.031. La decisión de las autoridades en concederle la licencia al boliche fue en base a planos que no coincidían con la arquitectura del mismo.

El establecimiento no cumplía con las normas de seguridad correspondientes ya que las salidas de emergencia no estaban habilitadas y se encontraban cerradas con candado, no funcionaban los matafuegos ni la manguera de incendios y tampoco había plano de evacuación.

Por todo esto, Omar Chabán, dueño de Cromañón, fue uno de los principales responsables junto con el Gobierno Municipal de Aníbal Ibarra. En el juicio posterior, el propietario fue condenado a diez años y nueve meses de prisión.

Lo mismo sucedió con los miembros de Callejeros, quienes recibieron penas de entre cinco y siete años. En el caso del cantante Patricio Fontanet, le dieron siete años, para el baterista Eduardo Arturo Vázquez seis y cinco para los restantes músicos de la banda. Por su parte, el escenógrafo del grupo, Horacio Cardell, fue condenado a seis años, mientras que el colaborador Raúl Villareal recibió seis.