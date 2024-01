Margarita: cayeron más de 200 milímetros en menos de 24 horas

Las intensas lluvias que trae el Fenómeno del Niño se hacen sentir en el departamento Vera, donde este martes en la localidad de Margarita se superó los 200 milímetros de agua caída. Las precipitaciones comenzaron el lunes de forma intensa. "Este martes cayó un nuevo golpe importante de agua", dijo Ariel Bolaño, presidente comunal de Margarita.

"La lluvia no llegó a inundar gente pero provocó el colapso los desagües", aclaró el funcionario y aseguró que hasta este martes a la mañana se registraron 218 milímetros de agua caída. El hecho de que las lluvias hayan parado durante la noche, permitió drenar el agua.

Con más de 200 milímetros de agua caída en las últimas 24 horas, el presidente comunal confirmó que hacía años no se daba una situación de esta magnitud. "Veníamos con lluvias pero no con este milimetraje. Creo que lo vamos a poder ir superando, estamos muy atendidos y atentos a los pedidos de algunos barrios pero no tenemos anegamientos importantes", finalizó.

Según el pronóstico, las lluvias se extenderán en la región hasta el jueves. Esta situación genera inconvenientes sobre todo en la zona rural de la localidad.