Zaira Nara habló a flor de piel sobre su amistad en pausa con Paula Chaves

El comienzo del amor de Zaira Nara con Facundo Pieres marcó el final de su amistad con Paula Chaves, algo que le produce una profunda tristeza a la hermana menor de Wanda Nara, sobre todo por la imposibilidad de ver a Filipa, su ahijada.

“Amo a Pau, Pedro, a sus hijos. Para mí es mi familia y estamos en un momento en que no hay vínculo. No voy a mentir”, afirmó.

Luego, en una nota con Socios del Espectáculo lamentó: “Imaginen que si no tengo vínculo con la mamá tampoco puedo pasar a buscar a Fili sin hablar con los papás”.

“Es un momento que respeto, me parece bien, y todo tipo de relaciones, sobre todo cuando son tan intensas y cercanas, pueden pasar por algo así. No sé qué va a pasar el día de mañana”, continuó.

En ese punto, Zaira dejó abierta la chance a la reconciliación: “Mi sentimiento está intacto. Pienso que son buena gente, me gusta tenerlos cerca, me duele no estar cerca de ellos y no tenerlos en mi día a día. Pero también soy madura y entiendo que hay circunstancias en la vida que te alejan de la gente y esto es lo que pasó”.

“Lo entiendo, pero tampoco me enrosco. La vida continúa y no me puedo quedar estancada en algo que no va”, cerró Zaira Nara enfatizando que tampoco esperará toda la vida por el indulto de Paula Chaves.

Su noviazgo con Facundo Pieres

El detonante de la ruptura de la amistad de Zaira Nara y Paula Chaves fue cuando la conductora de streaming le dijo a la esposa de Pedro Alfonso que comenzaría un romance con Facundo Pieres, el polista con el que la actriz había tenido un affaire hace casi 14 años.

Consolidada la relación, Zaira Nara sonrió al mencionar de forma concisa su relación con Pieres: “Estoy en pareja y muy bien”.

