Wanda Nara y Darío Barassi conducirán el exitoso reality "Love is Blind" en Argentina

Wanda Nara y Darío Barassi, dos de las principales figuras de la televisión argentina, fueron confirmados como los conductores de "Love is Blind Argentina", el reality de Netflix que va por su quinta temporada y es un éxito en todo el mundo.

La versión argentina estrenará en la misma plataforma y ya comenzó su rodaje en la Ciudad de México y terminará las grabaciones en Buenos Aires.

La dinámica de este programa consiste en 16 hombres y 16 mujeres que se conocen a través de cabinas sin contacto visual y empezarán relaciones amorosas que podrían terminar en el matrimonio.

Mezcla de reality y experimento social, el espíritu de "Love is Blind" (el amor es ciego) busca demostrar que hay cosas más importantes que las apariencias a la hora de encontrar una relación amorosa.

Love is Blind: en qué consiste el reality

A lo largo de los episodios, las parejas que se conozcan a través de las cabinas irán teniendo citas guiándose únicamente por la conexión y química de los encuentros sin verse cara a cara y sin tener contacto físico. A partir de ahí, determinarán si se elijen y deciden casarse.

Las parejas formadas durante la etapa de citas disfrutarán de un viaje romántico a las paradisíacas playas de Tulum, la costa maya mexicana, luego volverán a Buenos Aires y afrontarán el desafío de la rutina y la convivencia, antes de pasar por el altar, donde confirmarán la decisión de seguir juntos o desistirán de la idea.

Argentina se suma a una nueva edición de "Love is Blind"

"Love is Blind" ya cuenta con distintas ediciones alrededor del mundo a las que se sumará esta nueva versión Argentina: Love is Blind Estados Unidos, con cinco temporadas; Love is Blind Japón, con una; Love is Blind Brasil que ya lleva tres temporadas; y Love is Blind Suecia, cuya primera temporada estrenará el 12 de enero.

Fuente: Ambito