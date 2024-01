Venta de autos: concesionarias advierten que el mercado "está paralizado"

Las concesionarias de autos advierten que el mercado de automotor está paralizado ante la indefinición del impuesto interno. Jorge Pesado Castro, representante de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), explicó que “las fábricas no facturan y por eso no hay precios de venta de los vehículos, el sector está paralizado", porque "como en el caso de los autos no se ha definido aún el tema del impuesto interno, las terminales y las importadoras no quieren facturar porque no saben cómo impactará ese tributo”.

Además, agregó que “de acuerdo a la ley que se aprobó tiempo atrás en el Congreso que estableció ese impuesto, recién se modificaría oficialmente a partir del 1º de marzo y de acuerdo a los números que se brindan ahora, el umbral estaría en 27 millones de pesos para la primera escala, lo cual sería bastante razonable y liberaría un montón de autos”.

“Hoy ese umbral está en 14 millones 700 mil pesos de pesos, es decir más de la mitad. Más del 90% de los automotores nacionales e importados estarían incluidos en ese umbral, es decir tributarían impuesto interno. Y así se tomarían autos normales, de clase media. La primera escala del impuesto interno es del 20% pero cuando la compra se hace efectiva el impacto es del 25%. Es un impuesto bastante alto”.

Pesado Castro señaló que “lo que están esperando las terminales para facturar es que el gobierno modifique la escala del impuesto", y explicó: "El gobierno tiene las facultades para hacerlo y no lo ha hecho. Creemos que esta semana habrá novedades y el gobierno definirá la situación. No se puede así. Hace un mes que las fábricas no pueden facturar ni dar listas de precios. Los pocos autos que tenemos en stock no sabemos a qué precios venderlos”.

“Esto no sucede con las pick ups, porque no tienen el impuesto interno. Hoy, una camioneta 0 KM base inicio de gama 4 por 2 está en 30 millones de pesos, mientras que el modelo tope de gama está en 40 millones de pesos”, precisó.

Con relación al financiamiento para acceder a un coche nuevo, Pesado Castro sostuvo: “No existe financiación. Están tan caros que se imposible. Las únicas operaciones que se hacen son las de los concesionarios que deben hacer caja para pagar sueldos, impuestos y gastos. Nadie se anima vender. En una financiación hay que hablar de una inflación del 150 o 200 por ciento y las tasas de financiación están en ese orden. Se hace muy difícil para un cliente pagar con esa tasa”.