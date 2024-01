Alberto Espínola se irá de Colón porque el club nunca le pagó su sueldo

¡Malas noticias para Iván Delfino! Alberto Espínola dejará Colón en este mercado de pases. El paraguayo se va de Santa Fe porque nunca recibió el pago de su remuneración.

La semana pasada, fue el propio jugador el que manifestó sus intenciones de quedarse en el Sabalero. "Estoy cómodo en Colón y quiero quedarme a pelear el ascenso" expresó en diálogo con la prensa.

No obstante, una semana después su situación cambió sideralmente. Ahora, el lateral manifestó su malestar para con la institución al no percibir su sueldo.

"Desde que llegué a Colón no cobre un solo sueldo. Nunca crucé palabra con Godano, no me demostró el interés. Estoy agradecido, pero decidí dar un paso al costado” expresó fastidioso Espínola.

Leer más Después de tantos vaivenes, Colón le dio la bienvenida a Christian Bernardi

Según el propio paraguayo, tenía la predisposición a revisar su salario en dólares para no perjudicar al club. “Quería revancha en Colón, poder regalarle un ascenso al pueblo. Pero los dirigentes decidieron que no siga. Nunca me demostraron interés. Estoy esperando desde agosto que se encuentre una solución. Estaba dispuesto a cobrar menos” señaló.

Leer más Punto de Inicio: Colón tiene 55 juicios activos y un pasivo de 4 millones de dólares

Vale recordar que hace dos semanas se dieron a conocer el enorme pasivo del Rojinegro. Una de las deudas que mantiene el club es, precisamente, con el lateral, la cual asciende a 140.000 dólares.

De este modo, se termina la estadía del defensor de la selección paraguaya. Por culpa de su lesión ligamentaria, sólo tuvo la oportunidad de jugar un total de nueve encuentros para el Sabalero con un tanto frente a Independiente en la primera fecha de la Copa de la Liga pasada.