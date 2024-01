Masiva manifestación de metalurgicos contra el DNU en Santa Fe

En el marco del paro nacional convocado por la CGT, la seccional santafesina de metalúrgios se movilizó masivamente en rechazo a la ley ómnibus y contra el DNU.

"El enojo es que este nuevo presidente no cumplió con la gente que lo votó. Está haciendo lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. Dijo que el sector más vulnerable iba a estar mejor, pero en 30 días todos vemos lo que está pasando", señaló un trabajador del sector.

"Hay un malestar grande de todos los trabajadores, jubilados y pymes. Como gremio industrial, sí o sí teníamos que estar acá".

"La verdad no la digo yo, sino la historia del movimiento obrero. Todo gobierno que haya venido a este país con políticas en contra de los trabajadores, jubilados y quienes no tienen trabajo, saben cómo termina esta historia. No están esuchando al movimiento obrero, pero llegará el momento en que lo van a tener que esuchar", remarcó.

Otro compañero destacó que "Hay que feliitar a la CGT regional Santa Fe, se hicieron plenarios donde se resolvió que en ada ciudad se haga el acto, en contra del DNU".

"Es importante manifestarnos para dar la lucha contra lo que quiere implementar el gobierno de Milei, que atenta contra todos los derechos conquistados durante tantos años. Y nos vamos a mantener en la lucha defendiendo lo conseguido".

Por último, una trabajadora destacó "Lo que más nos preocupa es el período de prueba de parte de los trabajadores y no gozar de una indemnización en caso de despido. Seguro se van a abrir las importaciones y se van a perder muchos puestos de trabajo".