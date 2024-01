Rodrigo Fernández: "Me encantaría dejar una huella en el club"

Rodrigo Fernández Cedrés es la última carta de Mauricio Larriera para esta temporada que acaba de arrancar. Este lunes al mediodía, el uruguayo brindó sus primeras palabras al Pueblo Leproso en un video publicado en las redes sociales oficiales del club.

Leer más Triunfo agónico: Newell's ganó sobre el final con gol de Chiaverano

"Muy contento de haber llegado al club. Ni bien me comunicaron que estaba el interés de Newell's hice todo de mi parte para estar acá. Sabemos lo que es la hinchada y la historia que tiene. Eso me conmovió" manifestó el futbolista de 28 años.

“La historia y la hinchada son dos cosas del club que me conmovieron. Vengo con la ilusión de aportar mi granito de arena y devolver en la cancha la confianza que me brindaron” 🎙️ 𝙍𝙤𝙙𝙧𝙞𝙜𝙤 𝙁𝙚𝙧𝙣𝙖́𝙣𝙙𝙚𝙯 𝘾𝙚𝙙𝙧𝙚́𝙨 pic.twitter.com/SMjqcdwSGI — Newell’s Old Boys (@Newells) January 29, 2024

Respecto a sus atributos, el mediocampista explicó: "Soy un jugador aguerrido, me gusta ordenar al equipo y ayudar desde mi posición. Me gusta marcar, cortar y jugar fuerte para darle seguridad al equipo. Me gusta ser el típico cinco uruguayo".

"Quiero devolverle el apoyo que ellos me brindaron. Físicamente estoy muy bien. La verdad que me cuidé mucho y me entrené mucho. Me llevará un par de días para conocer al plantel" admitió Fernández.

Leer más Newell's confirmó la salida del juvenil Marcos Portillo

Por último, expresó cuáles son sus deseos en la Lepra: "Espero dejar una huella en el club, ganar el clásico y salir campeón".