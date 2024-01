Spontón repasó las actividades productivas, el frigorífico municipal y las obras en Malabrigo

Roberto Spontón, intendente de Malabrigo, hizo un repaso por las producciones regionales como el citrus y la miel. Además, explicó sobre el funcionamiento del frigorífico municipal. Finalmente, habló de las obras que se están haciendo en la localidad.

Al aire de Cadena Oh!, Spontón señaló: “Vos identificaste dos de las producciones más importantes que tenemos, no en generación de recursos, sino más que todo en identidad. El citrus, somos la capital provincial de citrus, que nos caracteriza de los otros citrus de la región y de otras provincias, por el sabor de los mismos. Está muy reconocido en la región, no tenemos una gran extensión, pero sí tratamos de seguir impulsando para que ampliemos y renovemos las quintas actuales”.

Y agregó sobre el citrus: “En estos últimos años, hemos tenido un crecimiento importante en inversión, todas nuestras quintas tienen riego, esto ayuda mucho a mantener el nivel de la producción. Nuestra producción se coloca como fruto fresco en la región y también llegamos hasta Santa Fe. Seguimos trabajando en el aumento de la producción de citrus porque está muy ligado a nuestra identidad”.

Más adelante relató sobre la producción de miel. “Otra de las producciones alternativas es la apicultura. Gracias a una asociación, que tiene 25 años, que viene trabajando permanentemente todos los años, llevamos adelante la única Expo apícola de la provincia de Santa Fe. Es un logro, no del Gobierno, sino que es un logro en conjunto del trabajo con las instituciones”.

Frigorífico municipal

Consultado por el funcionamiento del frigorífico municipal, explicó: “Se hizo la segunda prueba la semana anterior, estamos a pasitos de poder incorporar la faena de cerdos. Nuestra ciudad cuenta con un frigorífico municipal que ha sido gestionado y hecho por la gestión anterior. Cuando nosotros llegamos nos tocó parte de la puesta en marcha y administración del mismo. Es una industria muy compleja para manejarla desde el Estado, pero estamos articulando con algunas cooperativas de la región. Es más, la Unión Agrícola de Avellaneda, ha hecho, mediante un convenio pasado por el Concejo Municipal, un aporte de recursos para que nosotros hagamos las inversiones en la maquinaria y poder poner en funcionamiento la faena de cerdo que nos va a ayudar. Tratamos de ir manteniendo, porque logramos incorporar personal”, subrayó.

Fiestas regionales

Sobre la fiesta del Citrus comentó: “Todavía nosotros no podemos anticipar cartelera, porque en verdad no la tenemos. Nuestra fiesta es en el mes de junio. Ahí seguramente estaremos en el fin de semana del 21, 22, 23 de junio, que es la fecha de todos los años”.

“En el mes de enero tenemos otra fiesta regional, la fiesta de la “Arena Blanca”, en nuestro camping municipal. Siempre lo hacemos la primera semana de enero, pero este año el camping estaba lleno de agua, en principio lo pasamos al 18 de febrero. Hoy está muy complicado para hacerla por la cantidad de lluvia, lo que generó que arrasara, en la zona del camping, sombrillas, rompió un montón de espacio de playa y bueno estamos trabajando en la restauración, pero creo que no vamos a llegar”.

Obras

“Fue inaugurado hace casi un año, el acceso ´Carlos Spontón´ que es el ingreso a nuestra ciudad. Son 2.000 metros de pavimento que hemos llevado adelante. En este momento estamos finalizando una calle colectora, que la hemos construido nosotros desde el municipio, para organizar el tránsito sobre la ruta nacional 11. Estamos sobre la etapa final colocando la iluminación, las columnas”.

“Seguimos con nuestro plan de pavimento, novedoso para muchos. Que nos ha permitido en estos cuatro años duros, y creo que vamos a seguir un tiempo más, una articulación público-privada. Nosotros llegamos a hacer más de 40 cuadras de pavimento con un programa que tenemos donde el vecino va al corralón y compra el hormigón elaborado y las mallas que colocamos y el municipio se hace cargo de la logística, los profesionales y toda la maquinaria para hacer la obra. El programa funciona muy bien”.

Y cerró: “A través de un plan Incluir, estamos llegando a hacer más de 92 cuadras de iluminación LED para los barrios más vulnerables de la ciudad. Así que estamos con un nivel de obras bastante importante.”

Escucha la nota completa acá.