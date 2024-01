Mañana jueves se realizará una movilización de taxis contra las aplicaciones

Taxistas de Rosario y la región realizarán mañana jueves una movilización en las inmediaciones del puente Molino Blanco, cerca de Ayacucho y Circunvalación, para pedir más controles por parte de la Municipalidad para evitar la instalación de Uber y otras plataformas de transporte.

En el móvil de Cadena Oh!, Marcelo Díaz, integrante de CATILTAR, explicó: “Nos hemos juntado distintas localidades de todo lo que es el servicio público legalizado, tanto de taxi como de remises. Vamos a hacer una concentración mañana a la mañana en la zona de Ayacucho y Circunvalación, en el límite con Villa Gobernador Gálvez, para visibilizar el reclamo que no solo es de Rosario, sino de toda la región”.

“Le queremos comunicar a la ciudadanía que mañana se cortará el servicio desde las 11 de la mañana. Todo lo que es taxis, remises, sistema de radiotaxis”.

A la Municipalidad le reclaman que “los controles son escasos y ellos no dicen que no tienen recursos. Tendrán que empezar a ingeniárselas, a agudizar el ingenio para ver qué operativos pueden hacer porque no alcanza”.

“Lo que hace esta multinacional es hacer un servicio dumping, cobrándole mucho más barato. Después cobran lo que quieren, porque trabajan con una tarifa dinámica y no plana. En eventos especiales, los días de lluvia te cobran mucho más caro. Además, lo que tiene que saber la sociedad es que no hay ningún chofer registrado por el municipio”.

Por su parte, Javier Monchiero, de la agencia de remises de Villa Gobernador Gálvez, señaló: “Este es un problema ya transversal a todas las localidades. A nosotros, nos está perjudicando, al igual que a los colegas de Rosario”.

Escucha la nota completa acá.