Schmuck: “El paro de taxis no sirve”

Hoy los taxistas y remiseros de la ciudad de Rosario y la región, desde las 11 de la mañana, hicieron un paro y se movilizaron para protestar por la falta de controles a las aplicaciones que brindan su mismo servicio. Quien habló de la medida fue la presidenta del Concejo deliberante de Rosario, María Eugenia Schmuck.

En conferencia de prensa, Schmuck señaló: “Hemos generado un nivel de acuerdo importante con los taxistas hace unos meses, donde generamos una ordenanza de aplicaciones. Una ordenanza, que tengo que decir, no está en vigencia y que estamos acelerando el proceso de implementación".

Y agregó: “Lo que hace esa ordenanza es decir que, en el sistema público de taxis, se puede generar un viaje compartido. Es decir, vos podés decidir si compartís viaje, porque te sale más barato, además de que necesitás menos unidades en la calle. Siempre se puede pagar con dinero electrónico, se puede elegir el auto con el que querés viajar, podés elegir si es hombre o mujer. Todos estos requisitos de calidad que nosotros nos hemos autoimpuesto para el sistema público de taxis tienen mucho que ver con lo que ofrecen estos sistemas de transporte privados, que son ilegales”.

“La idea es acelerar el proceso de implementación de esta ordenanza, para que la mejor competencia sea que nosotros elevemos y mejoremos el sistema. La otra es volver a discutir, nosotros presentamos, hace 5 años, la ordenanza para regular estos sistemas privados. Yo sigo pensando lo mismo, hay que sentarse a ver cómo regulamos esta nueva realidad. Negarla, tirarla bajo la alfombra me parece que es más que seguir dilatando y empeorando el problema”.

“Lo que pasa es que el municipio no es Dios, no puede estar en cada rincón de la ciudad y no sé si corresponde. Me parece que lo que corresponde es hacer los controles. Hay que decirle a la gente que si usted se toma un Uber hoy, es como hacer dedo, es bajo su responsabilidad, no tiene ningún tipo de fiscalización, no sabemos si el que maneja es narco, es un chofer decente, no sabemos nada. Es ilegal. Ahora, yo no puedo controlar a cada vecino, a cada vecina de la ciudad. Mejoremos el sistema de taxis, pongamos en vigencia rapidísima la ordenanza de aplicaciones, que ha sido consensuada con los taxistas, con los remiseros, y veamos cómo mejorando el sistema, estos transportes privados dejan de tener tanta importancia”, sentenció.

En referencia a si esta de acuerdo en regular las aplicaciones como Uber, explicó:“Lo que no están de acuerdo con eso son los de Uber, si hay algo que no les gusta a Uber es que uno los regule. Si es algo de lo que viven es que el precio no esté regulado. Yo creo que hay que sentarse en serio a pensar si el Concejo debe fijar la tarifa de los taxis. Pensémoslo en serio. No tengo una posición tomada, creo que es momento de que la realidad nos golpee en la cara y sentarnos a ver si a lo mejor la ventaja de este sistema privado es que no tiene una tarifa fija”.

Y finalmente cerró: “A mí me parece una barbaridad. Me parece que la huelga en estos casos no sirve, el paro de taxis no sirve. Para lo que sirve es para que Uber funcione muchísimo mejor”.

