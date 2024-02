¿Cómo se enteró Sabrina Rojas de la separación de Luciano Castro y Flor Vigna?

A pocos días de que Flor Vigna anunciara su separación definitiva de Luciano Castro, Sabrina Rojas fue consultada por la ruptura de su ex y padre de sus hijos, Esperanza y Fausto.

Sin invadir terreno ajeno, la actriz contó cómo supo de la separación y descartó por completo los rumores de acercamiento amoroso con Castro.

“¿Vos te enteraste de la separación por las noticias, por el comunicado que sacó ella?”, le preguntó Pablo Layus a Sabrina para Intrusos.

“No, me enteré antes”, aseguró Rojas. Buscando que amplíe su respuesta, el cronista le retrucó: “¿Luciano te avisó?”. Y Sabrina reveló: “No, me enteré por los nenes porque Luciano les había contado”.

“Nosotros, como papás, tratamos de lo que les puede llegar a ellos de anticiparlos, por las dudas”, explicó la actriz.

En ese punto, Sabrina contó que sus hijos hacía tiempo que ya no se veían con Flor Vigna: “Ellos hacía meses que no se veían. No tuvieron que hacer un despegue de la cotidianidad. Eso es lo que tenemos que estar atento con los niños”.

“En algunos portales pusieron ‘crece la posibilidad de reconciliación entre Luciano y Sabrina’”, le comentó Layus.

Tajante, Sabrina respondió: “No, bueno, no. No me puedo hacer cargo de la fantasía de la gente”.

“Cero, con lo que nos costó separarnos. No, no, no, para nada. Además, yo todavía estoy elaborando mi duelo con el Tucu (López). Todavía no cerré las puertas del todo con él. Me encantaría como alguna otra posibilidad que se pueda dar. Ojalá sí, ojalá no”, agregó Rojas

Fuente: Ciudad Magazine